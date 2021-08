Alors que l’OM et São Paulo étaient sur le point de trouver un accord pour Darío Benedetto, ce dernier n’a pas trouvé d’accord avec le club brésilien. Toutefois, un nouveau club serait à ses trousses !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros à l’été 2019, Darío Benedetto aurait de grandes chances de partir d’ici la fin du mercato estival. Malgré une bonne préparation où il a été auteur de 3 réalisations en 7 rencontres, l’attaquant argentin ne rentrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Le technicien argentin semble vouloir faire confiance à Cheikh Bamba Dieng pour être la doublure d’Arkadiusz Milik. En effet, l’avenir de Darío Benedetto semble donc s’écrire loin de Marseille. Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont manifesté leur intérêt. Alors que São Paulo a échoué dans les négociations avec le joueur, Elche et Fenerbahçe garderaient un œil sur le profil de l’Argentin.

l’ATLÉTICO MINEIRO INTÉRESSÉ PAR DÁRIO BENEDETTO

Darío Benedetto ne manquerait pas de prétendants. À en croire le compte Twitter, Central da Bola, un nouveau club brésilien s’intéresserait au profil de l’attaquant olympien. En effet, après São Paulo, ce serait cette fois l’Atlético Mineiro qui aurait fait part de son intérêt pour Darío Benedetto. Le second du championnat brésilien verrait en lui de sérieuses qualités pour devenir son nouveau buteur. Toutefois, l’attaquant argentin ne semblerait pas enclin à l’idée de partir de l’OM. Il souhaiterait prouver à Jorge Sampaoli qu’il peut compter sur lui la saison prochaine. De plus, en cas de départ, Darío Benedetto préférerait poursuivre sa carrière sur le continent européen. Avant son arrivée à l’OM, il a toujours évolué du côté de l’Amérique et ne souhaiterait pas y retourner pour l’instant. Depuis son arrivée à l’OM il y a deux ans, Darío Benedetto a inscrit 17 buts en 69 apparitions sous la tunique olympienne.

Atlético Mineiro faz sondagem pelo atacante Darío Benedetto. — Central da Bola (@futebol_pontual) August 2, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAIN — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’à l’issue du mercato estival.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)