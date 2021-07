Nemanja Radonjic était prêté au Herta Berlin depuis le mois de janvier. Ce dernier aimerait rester en Allemagne, mais il pourrait finalement s’engager en Bulgarie.

Nemanja Radonjic ne s’est jamais réellement imposé à l’Olympique de Marseille depuis son arrivée en 2018. Prêté au Hertha Berlin la saison dernière, il a alterné entre le bon et le mauvais, mais il en a montré assez pour convaincre les dirigeants allemands de le conserver. D’après les informations de Bild, le club de la capitale essayerait de trouver une solution avec l’OM afin de garder l’international serbe. Si l’option d’achat de 12 millions d’euros serait trop élevée, un nouveau prêt est à l’étude selon le média allemand. Pas la solution idéale pour les olympiens, qui espèrent obtenir des liquidités. Une chose que pourrait offrir le champion de Bulgarie, Ludogorets.

D’après les informations de Telegraf, Radonjic pourrait s’engager dans les prochains jours avec l’écurie bulgare. Il ne manquerait plus que la visite médicale de ce dernier. Aucun montant n’est annoncé…

💣 TRANSFER BOMB: Bulgarian champions Ludogorets are close to signing Serbian winger Nemanja Radonjić from Marseille, claims daily newspaper Match Telegraph. According to the information, Ludogorets and Marseille have already reached an agreement… 🤝 pic.twitter.com/y6ZapY8YR1

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) July 4, 2021