Mercato OM: Un possible successeur à Pelé continue de faire des appels du pied !

Alors que Steve Mandanda n’aura plus Yohann Pelé comme doublure, la direction marseillaise cherche à trouver un nouveau portier pour la saison prochaine. Si les noms d’Alban Lafont et de Gautier Larsonneur reviennent souvent dans les rumeurs, un nom bien connu à Marseille affirme vouloir évoluer sous la tunique bleue ciel et blanche.

luca zidane à marseille un jour ?

Et si le remplaçant de Mandanda était un Marseillais ? Depuis plusieurs jours, Luca Zidane, actuel gardien du Real Valladolid, affirme encore et encore vouloir évoluer à l’Olympique de Marseille un jour. Il n’a pas manqué de le rappeler au micro d’El Transitor.

« Bien évidemment que je pense à revenir au Real Madrid, à aller à l’Olympique de Marseille ou à jouer avec l’équipe de France. Mais rien de cela n’arrive sans un travail quotidien et de la constance. » Luca Zidane – Source: El Transitor (21.04.2021)