Mercato OM : Un premier joueur fait ses adieux !

Pablo Longoria va encore avoir le smartphone en surchauffe cet été. Le président de l’OM va devoir déjà régler le choix du coach si Tudor s’en va mais aussi renouveler un effectif qui va voir partir plusieurs éléments. Eric Bailly a déjà fait ses adieux aux supporters marseillais.

Prêté cette saison par Manchester United, Eric Bailly ne va pas rester à Marseille. Titulaire surprise face à Brest pour le dernier match de la saison au Vélodrome, le défenseur ivoirien a officialisé son départ et adressé un message aux supporters via son compte Instagram. « Je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien, envers l’équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m’ont fait me sentir comme chez moi. Allez l’OM ! »

Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable

Eric Bailly 🇨🇮 annonce son départ de l’OM. #TeamOM pic.twitter.com/o7DriG9kTr — Infos OM (@InfosOM_) May 28, 2023

En mars dernier, notre invité Jérémy Attali-Pietri s’est exprimé sur la situation actuelle d’Eric Bailly. Le journaliste du site Actu.fr a été surpris de voir le salaire du défenseur, surtout avec le temps de jeu qu’il a cette saison. « L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. »