Mercato OM : « un retour de Sanchez, je suis mitigé « 

« Je suis mitigé pour un retour de Sanchez. On n’a pas les tenants et les aboutissants de son départ, déclare l’ancien éducateur. On est forcément marqué par sa saison car en dehors du sportif il insufflait quelque chose à l’équipe. C’était un vrai leader qui tirait les joueurs vers le haut de par son professionnalisme. Donc quand tu mets tout ça dans la balance forcément ce serait une bonne chose qu’il revienne. »

« s’il revient à l’OM, il y a le côté sportif et affectif qui rentre en jeu »

Une arrivée qui pourrait être très similaire au contexte de son premier transfert à l’OM. « Après c’est dommage d’être parti pour revenir, surtout à l’Inter où il a vécu encore une saison où il ne joue pas beaucoup et où il est en situation d’échec, quoi qu’on en dise, et ça ressemble exactement à la première fois où il est venu. Il vivait la même situation, il était en manque de temps de jeu et c’est plus ce côté-là que j’aime moins. Après je pense qu’il pourrait avoir des offres de pays « exotiques » et bien rémunérées. Alors que s’il fait le choix de revenir à l’OM, il y a le côté sportif et affectif qui rentre en jeu. »