Mercato OM: Une cible de longue date de Sampaoli finalement au Brésil ?

Il reste 4 journées de championnat à l’Olympique de Marseille pour aller chercher une place sur le podium, synonyme d’une qualification en Ligue des Champions. Il sera temps une fois cet objectif atteint, de se pencher sur le mercato estival du club. Et ce dernier pourrait bien commencer par un échec : annoncé comme une piste prioritaire depuis des mois, Arturo Vidal devrait s’engager avec un club brésilien.

Cela ne fait quasiment plus aucun doute : Boubacar Kamara devrait quitter le club à la fin de la saison, libre. Maillon essentiel du onze et du schéma tactique de Jorge Sampaoli, le « minot » marseillais risque de laisser un vide immense dans l’effectif phocéen. Pour le remplacer, de nombreuses pistes sont évoquées les dernières semaines et Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour tenter de trouver un remplaçant du même calibre le plus vite possible.

Néanmoins, cette quête pourrait débuter par un premier échec pour la direction olympienne. En effet, annoncé dans le viseur du club depuis plusieurs mois, Arturo Vidal devrait bien quitter libre son club de l’Inter de Milan en juin prochain (même s’il dispose d’une année supplémentaire en option) mais ça ne sera pas pour la Canebière. Le sulfureux milieu de 34 ans devrait s’envoler pour le Brésil où il se serait déjà mis d’accord avec Flamengo. Selon les informations du média brésilien Nacional, le joueur se serait mis d’accord verbalement avec le club et les différentes parties finaliseraient les derniers détails du contrat.

Vidal plus chaud pour le Brésil que pour l’Europe ?

C’est une piste chaude qui s’envole donc pour le président olympien. Jorge Sampaoli ne pourra donc pas rediriger son ancien joueur qu’il avait eu sous ses ordres en sélection chilienne. Dans une entrevue accordée récemment au média TNT Sports, l’ancien joueur de la Juventus a déclaré sa préférence pour son avenir :

« Je rêve de jouer là-bas et je ne peux pas le nier. Si l'entraîneur et le conseil d'administration me veulent, nous en parlerons et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Mon chapitre européen peut aussi être fermé, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'ai des objectifs très clairs, je veux tout gagner avec Flamengo, je veux me battre pour la Libertadores, qui est un rêve parce que c'est comme la Ligue des champions en Europe. Si j'y vais, je suis sûr que ce sera pour continuer à me battre et être un joueur important » Arturo Vidal – Source : TNT Sports (15/03/2022)