Mercato OM : Une destination étonnante pour Thauvin ?

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Que va faire le champion du monde 2018 ? Sampaoli et Longoria aimeraient bien le conserver mais l’ailier droit aurait plusieurs possibilités…

Interrogé sur l’avenir de Florian Thauvin à l’OM, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à une prolongation en conférence de presse mercredi. « La question de Florian et Jordan, on avance. Nous sommes en discussion, c’st un signal très positif. On continue à discuter avec eux. Je suis positif dans le moment actuel. Mais la situation des joueurs en fin de contrat en Europe est compliquée. Le marché a changé ». Cependant, l’ailier est sollicité par plusieurs clubs européens mais aussi au Mexique !

A lire : MERCATO OM : MANDANDA ENVOIE UN MESSAGE CLAIR À THAUVIN POUR SON AVENIR !

Tigres veut s’offrir Thauvin ?

Un départ de Florian Thauvin en fin de saison est toujours possible. L’avenir du Français peut donc encore s’écrire loin de l’OM. Et pourquoi pas sur le continent américain avec un ancien du club olympien ? En effet, selon les informations de Multimedios et plus précisément Pello Maldonado, le club des Tigres de Monterrey s’intéresse à Florian Thauvin. Les mexicains aimerait bien refaire un coup à la Gignac, arrivé libre en 2015 !

Lo más importante y relevante aquí es que Tigres está apuntando alto y tiene toda la intención de tronar el mercado como lo hizo con Gignac en 2015. Conclusión: Tigres va por una bomba! — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 29, 2021

L’agent de Gignac, Jean-Christophe Cano travaillerait dans ce sens. Le club mexicain serait déjà à la recherche d’une maison pour Thauvin dans la ville de Monterrey. Cependant, rien n’est acté, car Thauvin discute toujours avec le Milan mais aussi l’OM pour prolonger son contrat…