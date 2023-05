Mercato OM : Une manne financière inédite !

En cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de marseille pourrait de nouveau se montrer ambitieux sur le marché des transferts afin de renforcer l’équipe d’Igor Tudor.

Le club marseillais devrait vivre une nouvelle fois un mercato estival très agité que ce soit dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Afin de se montrer ambitieux, sur le marché des transferts, les dirigeants olympiens comptent sur une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Comme l’indique le journal l’Equipe ce vendredi, ils pourront également compter sur une manne financière inédite. C’est en effet de cette manière que qualifie le quotidien sportif le montant du nouveau sponsor maillot CMA CGM. La compagnie maritime se positionne ainsi en vrai partenaire du club marseillais. Si les chiffres n’ont pas été dévoilé, on se félicite en interne de cette manne inédite pour un sponsor de l’OM précise ainsi le journal.

Récemment, Florent Germain, le correspondant de RMC à Marseille, avait expliqué les trois grands axes définis par Pablo Lognoria : « 1: Répondre plus globalement au style Tudor. 2 : Monter en gamme techniquement. 3 : Avoir le caractère, les épaules larges pour tenir au Vélodrome ».

On mérite cette deuxième place – Balerdi

En Conférence de presse, ce jeudi le défenseur de l’OM évoquait la course à la seconde place du classement de Ligue 1 avec Lens en cette fin de saison. « Je veux parler seulement de moi. Je ne veux pas faire de comparaison. On mérite cette deuxième place, on aurait pu être plus chanceux mais on a inversé la tendance dans des matchs compliqués. On espère être le plus haut possible. Le PSG est à 5 points, Monaco à 9, Lens est très proche aussi. On verra à la fin de la saison. Notre résultat en fin de saison ne dépend pas que de nous. »