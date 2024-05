Mercato OM: une nouvelle offre pour Ndiaye ?

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye peine à convaincre sous le maillot olympien. D’après les informations du journaliste Bobby Manzi, l’international sénégalais serait de nouveau sur les tablettes de Crystal Palace.

Understand that Crystal Palace are revisiting their interest in Iliman Ndiaye.

The club tried hard to do a deal in January for the Marseille striker – who ranks highly on their list of attacking targets.#CPFC pic.twitter.com/fwJAd552qe

— Bobby Manzi (@Manzi_Bobby) May 31, 2024