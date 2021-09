Mercato OM : Une offre de prolongation transmise à Kamara ?

Alors que l’OM espérait enregistrer une belle vente d’ici la fin du mercato, aucun joueur n’est finalement parti. À un an de la fin de son contrat, Pablo Longoria craint que Boubacar Kamara parte libre à l’issue de la saison. Une offre de prolongation lui aurait été transmise.

Le mercato estival est officiellement terminé. En grande difficulté financière, l’OM n’est pas parvenu à enregistrer une vente dans les derniers instants. Alors que Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara avaient face à eux des offres anglaises, aucun d’entre eux n’est finalement parti. Le défenseur central croate n’a pas été emballé par les deux offres (Wolverhampton et Valence) dont il disposait et Boubacar Kamara n’était pas chaud non plus à l’idée de partir à contre cœur en toute fin de mercato.

Toutefois, Pablo Longoria craint désormais que le milieu de terrain olympien parte libre à l’issue de la saison. En effet, Boubacar Kamara entame sa dernière année de contrat avec l’Olympique de Marseille. Une situation qui embête Pablo Longoria et qui aimerait impérativement le prolonger.

Pablo Longoria a transmis une offre à Kamara ?

Alors que son contrat expire en juin prochain, Boubacar Kamara serait dans le viseur de nombreux clubs européens. En effet, alors que Newcastle et Wolverhampton étaient les plus intéressés en fin de mercato, d’autres clubs suivent le joueur de près depuis plusieurs mois. Parmi eux, l’AC Milan ou même Séville, qui pourraient tenter de passer à l’action à partir de janvier pour faire signer un pré-contrat au joueur phocéen et le récupérer libre l’été prochain.

Par ailleurs, But Football indique que Pablo Longoria lui aurait récemment transmis une offre de prolongation de contrat. Le président marseillais lui aurait proposé de prolonger son contrat d’une saison avec la possibilité de quitter l’OM dès cet hiver si une offre jugée satisfaisante arrive sur son bureau. Toutefois, Pablo Longoria peut se rassurer puisque Boubacar Kamara n’aurait pas l’intention de partir de l’OM libre et souhaiterait que son départ profite à son club formateur d’une manière ou d’une autre. Un accord pourrait donc être trouvé rapidement entre les deux parties.

Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif – Pablo Longoria

En juillet dernier, Pablo Longoria avait été interrogé au sujet de Boubacar Kamara. Le président marseillais avait clairement fait savoir qu’il n’aimait pas avoir un joueur en fin de contrat dans son effectif. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord.

« Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)