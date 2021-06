Mercato OM: Une piste en défense simple rumeur en bois ?

Les pistes se multiplient concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Le secteur de jeu défensif, est particulièrement ciblé par le duo Jorge Sampaoli-Pablo Longoria. Alors que le nom de David Luiz revient avec insistance, celui d’un autre joueur a surpris : Samuel Umtiti.

Formé à Lyon, Samuel Umtiti est en grande difficulté depuis quelques temps au FC Barcelone. Des prestations et un enchainement de blessures, qui devraient conduire son club à le vendre, lors du mercato estival. Son équipe formatrice, Lyon, serait sur le coup, et serait même prêt à faire une offre entre 5 et 10 millions d’euros pour s’attacher ses services, d’après le journaliste Pedro Almeida. Pas surprenant, connaissant l’attachement de Samuel Umtiti à Lyon, et celui de Jean-Michel Aulas envers son ancien poulain. En revanche, la surprise vient de Marseille qui serait aussi intéressé. Une rumeur démontée par La Provence.

Umtiti, Une piste « farfelue »

D’après les informations du quotidien régional, cette rumeur est totalement fausse et « farfelue ». La piste prioritaire serait David Luiz, l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli, se serait même déplacé au Brésil afin de discuter avec l’ancien joueur d’Arsenal. Selon plusieurs médias, l’opération serait même très proche d’aboutir…

J’AI 31 ANS, JE CROIS QUE CE SONT MES DERNIÈRES ANNÉES AU HAUT NIVEAU — ALVARO

Si Umtiti ne viendra pas à l’OM, Alvaro Gonzalez a lui prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille d’une saison. Il portera donc le maillot blanc jusqu’en 2024, il avait expliqué ce choix.

« J’ai 31 ans, je crois que ce sont mes dernières années au haut niveau. Je crois qu’elles seront les plus importantes pour moi. C’est pour ça que Pablo (Longoria) et moi avons parlé de signer des années de plus. Ces 3 ans, je veux profiter parce qu’elles seront plus ou moins les dernières professionnelles au meilleur niveau que je peux donner dans le football. C’est pour ça que je veux rester à Marseille ». Alvaro – source : OM.fr (28/05/2021)