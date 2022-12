Mercato OM : Une porte de sortie à l’étranger pour Isaak Touré ?

Peu utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de saison, Isaak Touré pourrait quitter Marseille pendant le mercato hivernal. Reste à savoir quelle forme de départ les dirigeants marseillais privilégient.

Considéré comme un espoir en défense centrale, l’ancien joueur du Havre Isaak Touré n’a jamais été titulaire en cette première partie de saison. Le français n’a joué que 65 minutes en cumulé sur cinq matchs de Ligue 1 et n’était pas éligible pour la campagne de Ligue des Champions.

Touré vers un club turc?

Il y a quelques semaines, le site Jeunes Footeux annonçait un intérêt de trois clubs français pour le natif de Gonesse : le SCO d’Angers, l’AS Saint-Etienne et le FC Metz auraient manifesté leur envie d’accueillir le joueur. L’Equipe avait confirmé l’hypothèse d’un prêt dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2.

Dernièrement, un club étranger serait également venu aux renseignements pour Isaak Touré, il s’agirait d’un club turc dont le nom n’a pas encore filtré selon La Minute OM.

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

