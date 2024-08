Mercato OM : « Veretout a été plus convaincant qu’Harit »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste Karim Diouf a pu exprimer ses doutes concernant les raisons de la gestion sportives du loft.

« Jordan Veretout était meilleur »

Dès son arrivée, Roberto De Zerbi a pointé du doigt un groupe de joueur qui ne rentrait pas sportivement dans ses plans pour la saison à venir. Ces joueurs ont été placés dans un « loft » et depuis, la direction fait tout son possible pour les faire partir. Karim Diouf, journaliste, a émis des doutes concernant les réelles raisons de cette mise à l’écart des joueurs. « Je ne vois pas la direction se rabaisser, à moins qu’il y ait un stratagème montrant que c’est De Zerbi, sportivement qui veut en réintégrer un pour espérer ça. Moi ce qui m’étonne c’est que par exemple si tu regardes Jordan Veretout, et Amine Harit, l’année dernière qui a fait une meilleure saison ? On le sait tous, Jordan Veretout était meilleur. Harit a fait toute la préparation et il a joué la première journée de Ligue 1. Donc aujourd’hui il peut y avoir une injustice, mais si par exemple De Zerbi dit qu’il ne veut pas Veretout, je ne sais même pas s’il l’a testé. Parce que Veretout a été plus convaincant qu’Amine Harit même si on sait qu’il a du talent Harit. Ce n’est pas ça le problème, tout le monde apprécie ses talents mais c’est 1 match sur 4. C’est parce qu’il (Veretout) a un gros salaire et qu’il lui reste un an de contrat, c’est tout ».

« C’est un très bon buteur »

Accueilli par les supporters à son arrivée ce jeudi à Marignane, Jonathan Rowe est la nouvelle recrue offensive de l’Olympique de Marseille. Karim Diouf, journaliste, a également annoncé la couleur concernant le profil type de l’ailier gauche. « Je ne le connaissais absolument pas, je l’ai connu quand l’OM s’est intéressé à lui. Je me suis plongé un peu sur tout ce qui se dit, tout ce qui peut se montrer, j’ai essayé d’aller plus loin que les highlights parce que ta tendance à ne voir que le bon côté. C’est un profil vachement intéressant, l’attaque olympienne s’est rajeunie, ça laisse de bonnes perspectives. C’est quelqu’un qui va très vite balle au pied, il a une très belle conduite de balle, il a tendance à très bien dribblé. C’est un joueur qui joue plutôt à gauche donc il va jouer sur son faux-pied mais il a un pied gauche de qualité. C’est un très bon buteur, même s’il ne joue pas avant-centre il a un très bon ratio nombre de matchs/ nombre de buts.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Lens sur le point de perdre un taulier ! (départ acté ! )

A lire aussi : Mercato OM : « C’est le type de joueur qu’on aime à Marseille ! »