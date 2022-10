Mercato OM : Quel avenir pour Gerson ?

Invité dans l’émission Rothen S’enflamme, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué de nombreux sujets dont l’avenir du milieu de terrain brésilien Gerson qui a perdu sa place de titulaire avec l’arrivée de Tudor.

L’international brésilien de l’OM Gerson a perdu au fil des semaines sa place de titulaire dans l’équipe d’Igor Tudor. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué l’avenir de ce dernier. Il écarte visiblement un départ. au prochain mercato hivernal.

On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer sa situation — Longoria

« Il doit retrouver sa place dans l’équipe, ça passe par le travail au quotidien. On se rappelle qu’il a connu une période similaire la saison dernière. Avec son travail quotidien et sa mentalité positive, il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. C’est dans les moments difficiles que tu vois les vrais professionnels. Il a des qualités techniques extraordinaires, il a la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer sa situation avec son travail » Pablo Longoria – Source : RMC Sport

