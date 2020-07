Mercato OM : Villas-Boas a trois options pour ce poste (dont une à la Rudi Garcia…) ?

André Villas-Boas tient deux des quatre renforts attendus. Il pourrait cependant trouver une solution interne concernant le poste de latéral gauche…

André Villas-Boas a clairement expliqué le plan défini pour le mercato estival. Le coach attend 3 à 4 recrues cet été et chaque départ devra être compensé. Il l’a clairement expliqué à la Provence mercredi : « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (Balerdi a signé lundi, ndlr), un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche dépend de l’évolution de (Christopher) Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l’essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation (il est sous contrat jusqu’en 2021, ndlr), des clubs qui s’intéressent à lui et des options qu’on peut avoir dans ce mercato. Malheureusement, il s’est blessé. Voilà ce qu’on veut faire. »

Option 1 Rocchia, Khaoui en 2 et un recrutement en 3 ?

Le coach portugais ne peut pas faire une saison de plus sans une doublure à Jordan Amavi. Si l’option première est de tester Christopher Rocchia, motivé après un prêt réussi à Sochaux, deux autres possibilités seraient envisagées.

AVB a déjà fait jouer à ce poste le milieu de terrain Saîf-Eddine Khaoui. L’international tunisien de 25 ans était même titulaire dans la peau d’un latéral gauche mercredi soir face à Heimstetten. Selon le journal l’Equipe, installer le milieu de terrain à ce poste est une possibilité envisagée par Villas-Boas, comme a pu le faire Rudi Garcia avec Bouna Sarr. Cependant, la première option reste Rocchia, et la troisième sera le recrutement d’un spécialiste du poste, libre, peu cher ou en prêt…