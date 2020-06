Mercato OM : Villas-Boas, très heureux de pouvoir compter sur Payet !

Ce samedi en conférence de presse, André Villas-Boas a dit quelques mots à propos de l’annonce de Dimitri Payet. Le coach portugais le remercie et espère qu’il sera aussi efficace la saison prochaine.

Dimitri Payet l’a annoncé, il prolonge son aventure avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. Une prolongation qui devrait se solder par une reconversion au sein du club. Le joueur et son président l’ont expliqué en conférence de presse ce samedi, en compagnie d’André Villas-Boas.

Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel — AVB

Le coach portugais a d’ailleurs pris la parole durant quelques minutes… Il le remercie pour ses efforts financiers (baisse de salaire, ndlr) et espère qu’ils feront une bonne saison ensemble l’année prochaine.

Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Ton effort est considérable. Je suis bien évidemment heureux pour toi, pour l’émotion que tu m’as transmise hier dans mon bureau, et j’espère que nous allons continuer à profiter de tes efforts. Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Merci. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 27/06/2020

