Mercato OM: Virer Sampaoli pour mettre Galtier ? Aucune hésitation pour Courbis !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis a fait savoir son envie de voir Christophe Galtier sur le banc marseillais plutôt que Jorge Sampaoli.

Arrivé il y a seulement quelques mois, Jorge Sampaoli a obtenu de bons résultats dans l’ensemble avec une équipe qui avait totalement sombré. Depuis cette triste et honteuse défaite en Coupe de France contre Canet-en-Roussillon, l’Olympique de Marseille a remporté de nombreux points et s’est replacé dans la course à l’Europe. Si la situation s’est donc améliorée depuis l’arrivée du tacticien, certains pensent que l’ancien sélectionneur argentin n’est pas la meilleure solution pour l’OM.

Dans un entretien accordé à France Football, Rolland Courbis a confié sa volonté de voir un autre coach, bien connu à Marseille, remplacer Jorge Sampaoli.

« Il est à l’âge de la plénitude pour un entraîneur. Pour la suite, tout dépendra des opportunités. L’étranger ? Vu le discours de certains sur la cote des entraîneurs français, ça peut lui porter préjudice, ce qui est idiot, car Christophe possède les qualités pour faire du bon boulot n’importe où. Je me souviens d’une interview où il affirmait que l’absence de l’OM sur son CV à la fin de sa carrière ne serait pas une tache ou un manque. Ça sonne comme une déception qu’on n’ose pas avouer. En tout cas, si j’étais président de l’OM, entre le côté bizarre et fantasque d’un Sampaoli et la connaissance et les compétences avérées d’un Galtier, je n’aurais aucune hésitation…» Rolland Courbis – Source: France Football (11/05/2021)