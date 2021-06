Mercato OM : Visite médicale ce matin pour les deux jeunes niçois ?

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent en coulisses pour fournir à Jorge Sampaoli un effectif de qualité pour la saison prochaine. Mais le moyen terme est également une priorité pour Pablo Longoria.

En effet d’après les informations de Treize013, Salim Ben Seghir et Bilal Nadir devraient très probablement quitter le centre de formation de l’OGC Nice. Et selon le média, c’est l’Olympique de Marseille qui devrait rafler la mise en signant ces deux jeunes joueurs offensifs très prometteurs. En effet, une visite médicale est même prévue pour ces deux éléments considérés comme des futurs bons éléments. Sélectionnées en U16 et U17 avec l’Équipe de France, ils étaient également convoités par certains clubs de Bundesliga.

ℹ @treize013 : Salim Ben Seghir 🇫🇷 et Bilal Nadir 🇫🇷, évoluant à l’#OGCN, passent actuellement leur visite médicale du côté de l’#OM. Les joueurs de la génération 2003 signeront aujourd’hui leur premier contrat professionnel. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/u7vPtRLYJi — Treize013 (@treize013) June 22, 2021

On forme des joueurs sans concept concret de jeu– Longoria

Dans une interview accordée à El Pais, Pablo Longoria a émis quelques critiques sur la formation française.

« On forme des joueurs très individualistes, sans concept réellement concret de jeu, précisément parce que l’on cherche encore cette identité. En France, il n’y a pas un modèle de jeu établi. Objectivement, si on analyse le marché global, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais, au niveau individuel, c’est le pays qui exporte le plus de joueurs parce que le joueur français continue à jouer dans la rue, spécialement dans les banlieues de Paris, Marseille et Lyon. Là-bas, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela contribue à ce que leur formation individualiste les aide à marquer des différences, mais il ne sont pas formés pour répondre à un modèle de jeu précis » Pablo Longoria— Source : El Pais (11/04/21)