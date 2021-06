OM: Mauvaise nouvelle pour les supporters ?

Privés de stade Vélodrome depuis le 6 mars 2020 et la réception d’Amiens (2-2), les supporters de l’Olympique de Marseille prennent leurs mal en patience. Pas sûr qu’un retour à 100% dans l’enceinte marseillaise, ne soit possible avant 2022.

La pandémie de Covid-19 a chamboulé le monde en général, et donc celui du football. Depuis plus d’un an, le stade Vélodrome est vide, un réel pincement au coeur pour les supporters de l’Olympique de Marseille, habitués a regarder les matchs depuis les tribunes. Même depuis le téléviseur, voir l’endroit préféré des aficionados marseillais vide, surprend toujours. Si des activités tels que les concerts debout, ou encore les ouvertures des discothèques semblent reprendre du service, l’accessibilité du stade Vélodrome pour une capacité de 100% est encore loin d’être acquise.

Le retour d’un stade plein en 2022

Dans les colonnes de La Provence, un responsable de groupe de supporters s’est montré particulièrement pessimiste. Selon lui, l’OM l’aurait informé d’un retour des virages et d’un stade à 100% seulement en 2022. Il faudra donc encore patienter, pour profiter pleinement de la ferveur marseillaise…

« ‘OM nous dit espérer le retour des virages et un stade à 100% en 2022, pas avant… » responsable de groupe— Source : La Provence