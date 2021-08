Mercato OM : Visite médicale demain pour Lirola ?

Le transfert définitif de Pol Lirola à l’OM était attendu depuis plusieurs semaines, la fumée blanche se rapproche enfin. L’Espagnol s’apprête à poursuivre l’aventure à Marseille. Sa visite médicale serait programmée demain.

Son retour était attendu depuis de nombreuses semaines, les supporters s’impatientaient. Pol Lirola sera bien un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Après un prêt convaincant en seconde partie de saison, le latéral droit espagnol a apporté totale satisfaction à Pablo Longoria ainsi qu’à Jorge Sampaoli. Il était la priorité des deux hommes lors du mercato estival. Sans latéral droit dans l’effectif depuis le début de la préparation, Pol Lirola va enfin permettre au technicien argentin d’aligner un latéral droit à son poste. Désireux de négocier avec la Fiorentina, Pablo Longoria n’avait pas souhaité lever l’option d’achat de 12 millions d’euros. Cette fois-ci, il semble avoir trouvé un accord financier avec la Viola.

À en croire les informations de Fabrizio Romano, l’OM et la Fiorentina sont enfin tombés d’accord sur le transfert de Pol Lirola. Alors que le club italien s’est longtemps montré inflexible sur les négociations, les deux équipes se sont finalement entendues sur un montant de 13 millions d’euros. Même si les modalités de paiement n’ont pas été précisées, la volonté de Pablo Longoria était d’échelonner le transfert de Pol Lirola en plusieurs paiements. La Fiorentina semble finalement avoir accepté. Ces dernières semaines, Pol Lirola n’a cessé d’insister pour poursuivre l’aventure en terre marseillaise. En effet, la presse italienne révélait même qu’il avait récemment décliné une offre de l’Atalanta Bergame pour retrouver le Vélodrome cette saison. De son côté, Gianluca Di Marzio révèle que la visite médicale de l’Espagnol est programmée à demain. Reste à savoir si le timing sera suffisant afin qu’il soit présent dans le groupe marseillais pour la 3e journée de Ligue 1 face à Nice ce dimanche.

Pol Lirola from Fiorentina to Olympique Marseille, here we go! Pol only wanted to re-join OM and he was pushing since weeks. Deal finally completed after details sorted between clubs. 🔵🤝 #OM #TeamOM

Fiorentina will receive €13m from OM. #Lirola pic.twitter.com/b4MYBoqGne

