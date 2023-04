Mercato OM : « Vitinha, bien trop tôt pour parler d’un flop! »

Plus gros transfert de l’OM, Vitinha a été titularisé face à Montpellier (1-1) pour la deuxième fois depuis son arrivée, cet hiver. Match très faible de la part de toute l’équipe, pour Belmel Bouzelifa, on ne peut pas juger le portugais sur ce match.

Arrivé cet hiver de Braga, Vitinha est, selon tous les fans du championnat portugais, un des plus gros crack de sa génération. Il doit encore s’adapter à un pays, un championnat, une langue et des coéquipiers qu’il ne connaît pas, dans une période difficile pour l’OM. Titularisé dès son arrivée, face à Nice (1-3), il est ensuite rentré que pour les fins de matches. Contre Montpellier (1-1), pour la 29ème journée de championnat, Igor Tudor l’a de nouveau titularisé.

Vitinha n’a pas de ballons

Depuis le début de l’année, l’OM a du mal à gagner à domicile. Période difficile pour le club, et d’autant plus compliqué pour un joueur qui n’a pas eu un temps d’adaptation nécessaire. Pour Belmel Bouzelifa, on ne peut pas parler de flop pour l’instant. Il faut lui laisser encore du temps et surtout, il est très mal servi par les pistons. Malgré un transfert conséquent, il ne faut pas être trop dur avec lui sur cette fin de saison.

Il a son temps d’adaptation

« Parler de flop c’est trop tôt. Il n’a pas eu de ballons. Quand t’as un joueur qui arrive, avec un transfert conséquent on a beaucoup moins de patience. Tandis que tu prends Milik, tout le monde disait ‘il n’a pas de ballons’. Là, sur ce match-là, il n’a pas de ballons non plus. Clauss il te fait une course de fou, il dribble quatre ou cinq joueurs mais il ne sert pas Vitinha. Je ne pense pas que ce soit un dribbleur, mais il se bat beaucoup, beaucoup de remise et dos au jeu il s’en sort bien. Guendouzi il lui met une mine, sur une touche de la poitrine il le dévie. C’est trop tôt pour parler de flop, il a son temps d’adaptation. Il a eu du temps de jeu mais c’est difficile de juger sur ce match. En dehors du prix, je ne peux pas penser que tous les observateurs portugais qui disaient que c’était un gros prospect, un joueur prometteur avaient tort, donc c’est vraiment trop tôt. Je pense qu’ils l’ont pris dans une espèce de projection pour la saison prochaine. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille 04/04/23)

A lire aussi : Mercato ex OM : Des nouvelles de Franco Tongya !