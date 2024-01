L’Olympique de Marseille a concédé ce samedi le nul face à Monaco (2-2) lors de la 19e journée de Ligue 1. Jugé en grande partie responsable de cette contre-performance, Vitinha est sous le feu des critiques après son énorme raté à la 94e minute. Sur YouTube, Pierre Ménès a vivement critiqué le niveau de l’attaquant portugais.

« Le raté de Vitinha est symbolique, il ne peut pas coûter 35 millions d’euros, c’est du n’importe quoi ! »

Ligue 1, J19 : Lyon rechute, Nice se relance, Monaco résiste à l’OM Retour sur les trois premiers matchs de la 19e journée.https://t.co/euFAM2M2xp via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 27, 2024

« Le match n’a pas été désagréable à suivre avec des buts, mais ll a été totalement fossé par l’arbitrage de Monsieur Delajod, qui a accordé un carton rouge, selon moi inexistant, à Maripán, pour une faute commise sur Vitinha, qui en fait des caisses et qui en plus ne va même pas en direction du but, a déploré Ménès. C’est quand même invraisemblable que l’arbitre ne vienne pas le corriger et surtout que le contact en plus est extrêmement minime. Derrière, il y a une faute de Soglo, qui met ses crampons sur le genou d’un monégasque. Certes ce n’est pas très violent mais bon O’Brien a été expulsé pour ça et surtout quand tu es l’arbitre qui ose mettre un carton rouge comme ça en première mi-temps à Maripán, tu es obligé de mettre le carton rouge au marseillais. Sinon Ben Yedder a ouvert le score sur une superbe passe de Golovin, d’une frappe croisée où Pau Lopez n’est pas inoubliable. Une égalisation rigolote d’Aubameyang, qui s’est cru hors-jeu, et qui a repris un raté de Vitinha sur le poteau. De nouveau, l’avantage pris par Monaco par un but d’Akliouche, bien servi par Ben Yedder et l’égalisation de Balerdi d’un très joli tir de 25 mètres, malheureusement sans opposition en face. Puis, dernière seconde des arrêts de jeu , Vitinha, seul, rate une balle de but en laissant le ballon ricocher sur son genou opposé. Une action très symbolique. Ce n’est pas la mauvaise volonté qui lui manque à ce brave Vitinha, mais techniquement ça ne peut pas jouer à l’OM…et surtout il ne peux pas coûter 35 millions, c’est du n’importe quoi ! En tout cas, voilà un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes selon l’expression consacrée », a-t-il ajouté.