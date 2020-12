Mercato OM : « Vous ne pouvez pas vous tromper comme ça. C’est n’importe quoi… »

L’OM n’a pas recruté d’attaquant lors du dernier mercato et va tenter de le faire cet hiver. Luis Henrique ne sera pas le neuf recherché, l’OM s’est trompé sur son profil ce qui est invraisemblable pour cet ancien joueur du PSG…

Le mercato hivernal de l’OM pourrait être agité. Entre la volonté de vendre de la direction et le besoin de recruter un attaquant et un latéral droit, l’OM devrait être actif. La semaine dernière, André Villas-Boas a confirmé la nécessité pour le club de recruter un avant-centre cet hiver. le coach olympien a reconnu l’impossibilité de faire jouer Luis Henrique en pointe. Un raté assumé par AVB : « On a manqué un neuf de référence, on s’est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça. » Pour l’ancien attaquant du PSG, Mickaël Madar, cette sortie médiatique est incroyable. Comment l’OM a pu se tromper sur ce profil ?

C’est invraisemblable. Quand vous recrutez un joueur, vous savez à quel poste il joue — Madar

« C’est invraisemblable. Quand vous recrutez un joueur, vous savez à quel poste il joue. Vous ne pouvez pas vous tromper comme ça. C’est n’importe quoi. Ils ne l’ont pas vu jouer, ce n’est pas possible. Il faut une doublure pour suppléer Benedetto, prendre un joueur d’avenir pour le faire souffler. Vous vous rendez compte quatre mois après que le joueur n’est pas avant-centre ? Que finalement, c’est un joueur de côté. Il y a un problème quelque part ! Villas-Boas n’a rien de mal, il a juste dit ce n’est pas un avant-centre, il n’a pas dit que c’était un mauvais joueur. » Mickaël Madar – source : Late Football Club (04/12/2020)