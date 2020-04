Mercato OM : Zubizarreta connait le prix de cette cible (jeune attaquant) de Ligue 1 !

Crise financière, pandémie de Coronavirus, compétitions à l’arrêt, les conditions ne sont pas réunies pour préparer la prochaine saison de Ligue 1. Pourtant l’OM doit penser au remodelage de son effectif et cherche un attaquant…

Satisfait de l’apport de Dario Benedetto, le staff olympien lui cherche un complément. Alors que Valère Germain pourrait quitter l’OM, à un an de la fin de son contrat, et que Kostas Mitroglou fera son retour, Andoni Zubizarreta aurait ciblé plusieurs profils dont plusieurs en Ligue 1…

Au moins 10M€ pour Boulaye Dia ?

Alors que les noms de Mbaye Niang ou encore Alexander Sørloth ont été évoqués, un jeune attaquants de Ligue 1 est suivi depuis plusieurs mois. Selon l’Equipe, le jeune buteur de Reims, Boulaye Dia ne sera pas retenu cet été en cas de proposition satisfaisante. En France, Nice et l’OM se sont renseignés mais sans encore entamer de négociations. La valeur est estimée par le SDR pour son joueur serait entre 10 et 12 M€. Recruté à Jura Sud en 2018, l’attaquant de 23 ans a marqué 7 buts et donné une passe décisive cette saison en Ligue 1. En décembre dernier, son agent Fréderic Guerra avait lâché au 10Sport : « A ce jour, il n’existe aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia ». A suivre…