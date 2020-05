Mercato OM : Zubizarreta ne peut pas avancer sur ce milieu apprécié par Villas-Boas ?

Apprécié par Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, le polyvalent Adrien Thomasson n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain. Cependant, même dans ce dossier peu onéreux, l’OM ne peut pas avancer par manque de moyens…

Depuis plusieurs semaines, France Football puis l’Equipe ont confirmé un intérêt de l’OM pour Adrien Thomasson. Le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2021 avec Strasbourg pourrait changer d’air cet été. Le LOSC serait aussi sur le coup. Cependant, selon le 10Sport l’OM ne peut pas se positionner car à l’heure actuelle, les finances du club sont dans le rouge même pour un dossier comme celui-là.

L’OM ne peut pas se positionner pour Thomasson ?

De son côté, le joueur devait avoir une réunion avec les dirigeants du Racing en fin de saison, une nouvelle date n’aurait pas encore été fixée… AVB avait d’ailleurs glissé un mot sur Thomasson lors d’une conférence de presse en janvier dernier, il évoqué le match face à Strasbourg.

J’APPRÉCIE BEAUCOUP THOMASSON — VILLAS-BOAS