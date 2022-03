Mercato, porte de sortie pour une piste de Longoria, ça se confirme pour Strootman et un Brésilien dans le viseur… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Mercato, porte de sortie pour une piste de Longoria, ça se confirme pour Strootman et un Brésilien dans le viseur…

Une piste de Longoria a une porte de sortie !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur plusieurs joueurs et notamment dans l’aspect offensif. Cédric Bakambu a rejoint le club librement après son aventure en Chine mais n’a pas encore réussi à s’imposer pleinement avec Sampaoli. Utilisé à gauche et peu dans l’axe, il a marqué 3 buts en 11 matchs joués toutes compétitions confondues.

Cet été, certains éléments pourraient quitter l’OM comme Dieng qui a une belle cote en Angleterre ou Milik, toujours suivi en Serie A. Pour renforcer l’attaque marseillaise, Longoria avait coché le nom de Gerard Deulofeu selon Mundo Deportivo.

Nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu (Pierpaolo Marino)

Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese s’était exprimé au micro du club italien sur l’avenir de l’ailier espagnol. Il affirmait il y a quelques semaines qu’il ne souhaitait pas laisser filer l’ancien joueur du FC Barcelone.

« Nous avons lu des choses sur Deulofeu… Parfois les journalistes sont tellement rapides qu’ils vont même plus vite que nous. Nous n’avons jamais eu de contacts avec des représentants de l’OM et nous n’avons pas l’intention de laisser partir Deulofeu. » Pierpaolo Marino – Source : Udinese TV

Un accord trouvé entre Deulofeu et l’Udinese?

Mais cette semaine, Il Messaggero Veneto nous informe que Deulofeu a bien une porte de sortie ! L’attaquant aurait trouvé un accord avec la direction italienne afin de partir cet été. L’Udinese évaluerait son transfert à 20M€. Une somme conséquente, surtout qu’il y a de la concurrence dans ce dossier. Séville, West Ham ou encore le Bétis restent attentifs à sa situation.

Je ne peux pas nier que j’aimerais aussi rejouer dans un grand club — Deulofeu

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur. » Gerard Deulofeu – Source: Panenka (18/02/21)

Ça se confirme pour Strootman…

Kevin Strootman est l’une des grosses erreurs de l’ère McCourt. Un énorme chèque pour le déloger de l’AS Roma puis un salaire ultra confortable, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’effectif… Tout cela pour des prestations sportives plus que décevantes.

Strootman de retour cet été

Si bien que le Néerlandais a été contraint de trouver une porte de sortie. Après une demi-saison au Genoa en prêt, il est désormais sous contrat avec Cagliari. Malheureusement, la situation ne s’est pas amélioré pour lui. Blessé depuis la fin de l’année 2021, il devrait pouvoir revenir sur les terrains en avril prochain.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Saïss a le profil pour remplacer Kamara…

Ses prestations n’ont jusqu’alors pas convaincu les dirigeants italiens. Sans option d’achat, son prêt se terminera cet été avec Cagliari… Le club de Serie A n’aurait aucunement l’intention de recruter le milieu de terrain. Il va donc revenir à Marseille et redevenir un casse-tête pour Pablo Longoria.

La solution de Djellit pour le dossier Strootman

La situation semble compliquée pour toutes les parties, surtout avec un salaire aussi imposant. Pour tout arranger, le journaliste Nabil Djellit proposait déjà en novembre dernier de résilier son contrat, comme l’OM l’avait fait pour Mitroglou.

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)

Longoria prêt à tenter sa chance pour un ailier international brésilien ?

En effet, selon le journaliste turc Ekrem Konur qui travaille pour Todofichajes, Pablo Longoria aurait pris des renseignements auprès de l’entourage de David Neres. L’ailier droit brésilien a quitté l’Ajax Amsterdam en janvier pour rejoindre le Shakhtar Donestsk en Ukraine pour un montant de 12M€. Mais suite à la guerre dans le pays lancée par la Russie de Poutine, le joueur est reparti au Brésilien et pourrait changer de club sans indemnités cet été. De plus, la LFP a autorisé les clubs de Ligue 1 à recruter un joueur évoluant en Ukraine ou en Russie avant le 7 avril prochain, une opportunité qui intéresse donc l’OM mais aussi d’autres clubs. David Neres serait suivi par Marseille mais aussi Lyon, la Real Sociedad, les Cotinthians et West Ham. Le gaucher a le choix…

Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium- Ménès

« Les Aiglons se sont retrouvés menés au score à la mi-temps après 45 premières minutes très tactiques sur un penalty concédé par Todibo sur Ünder. Le Turc qui joue le coup avec intelligence en laissant traîner ses jambes, ce qui a permis à Milik d’ouvrir le score. Une première période pendant laquelle la pression offensive olympienne n’était pas franchement folle, pourtant les Niçois se sont contentés de faire ce qu’ils font souvent à l’extérieur, c’est-à-dire rien. (…) On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson – le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps – que Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée. (…) Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course. » Pierre Ménès – Source : Pierrotlefoot.com (20/03/2022)