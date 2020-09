Mercato : Pour Obraniak, l’OM peut perdre gros, « Il faut le dire à McCourt… »

André Villas-Boas n’est pas loin d’obtenir le mercato qu’il voulait. Pas de départs et 4 recrues enregistrées. Reste maintenant à prolonger plusieurs joueurs importants qui seront libres en juin prochain…

Si Mandanda a déjà signé un nouveau contrat, ce n’est pas encore le cas de Jordan Amavi. Le latéral gauche aurait entamé des négociations dans ce sens, Maxime Lopez pourrait en faire de même. Quid de Florian Thauvin qui sera lui aussi libre en juin 2021 ? Pour Ludovic Obraniak, l’OM doit vite lui faire signer un nouveau contrat, même s’il faut le revaloriser…

Marseille doit prolonger Thauvin avec une revalorisation conséquente — Obraniak

« Thauvin est le meilleur joueur de l’OM depuis plusieurs années maintenant. C’est lui qui porte l’équipe à bout de bras, et dans une période compliquée financièrement. Certains prennent l’excuse du Covid pour expliquer la situation de Thauvin à l’OM, mais dans un club de foot, on parle d’une prolongation avec un joueur à deux ans de la fin de son contrat. Négocier à un an de la fin d’un bail, c’est n’importe quoi… En janvier, il pourra signer libre dans le club de son choix. Thauvin est de retour à son meilleur niveau. C’est la principale valeur marchande de l’effectif marseillais. À part lui, il n’y a aucun actif valable. Marseille doit prolonger ce garçon-là avec une revalorisation conséquente, car c’est le seul joueur qui vaut de l’argent. Il faut le dire à McCourt ».

Ludovic Obraniak – Source: la chaîne L’Équipe (25/09/2020)