Mercato OM : Presque fait pour Guendouzi et plus longtemps à attendre pour Almada ?

Pablo Longoria est déjà très actif sur le marché des transferts. Après avoir recruté Gerson, le président marseillais devrait enregistrer une voire deux recrues d’ici quelques jours. En effet, Guendouzi devrait être olympien la saison prochaine. Almada pourrait suivre.

Le mercato n’a toujours pas officiellement débuter mais le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille va connaître un sacré changement lors de ce mercato estival ! En effet, si Bouba Kamara est amené à quitter le club, de nombreux joueurs devraient venir renforcer l’équipe dans ce secteur. Le capitaine de la sélection française espoir devrait également rejoindre la Canebière.

Après Gerson c’est au tour de Guendouzi de devenir marseillais. Le milieu de terrain d’Arsenal devrait bel et bien porté la tunique bleue et blanche la saison prochaine selon Pedro Almeida. Le journaliste portugais explique que les Gunners vont faire prolonger le milieu de terrain pour une saison supplémentaire avant de prêter le joueur à l’OM et d’intégrer une option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros à la fin de l’exercice. Toujours selon ses informations, Thiago Almada devrait également suivre dans les jours à venir.

📌 Matteo #Guendouzi will be an Olympique Marseille player. 🔵

Arsenal will exercise the option to renew for another year with the French player, and lend him to #OM for one year with a mandatory purchase of 10M€. 🇫🇷

📌 Thiago #Almada ⌛️#transfers #afc #om

