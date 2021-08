Mercato : Rolland Courbis conseille un joueur à l’OM !

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a évoqué le Mercato olympien. Il a notamment conseillé un joueur qui pourrait être le remplaçant idéal de Dimitri Payet.

Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis a donné son sentiment sur le Mercato olympien en glissant un nom qui pourrait être intéressant pour son ancien club.

« Quand on voit Dimitri Payet avec ses qualités footballistiques, que beaucoup de joueurs n’ont pas, tout ce qui peut se passer dans les 25 derniers mètres, c’est sûr que j’attends avec impatience la fin du recrutement de l’OM pour voir un autre joueur talentueux dans ces 25 derniers mètres. J’écoutais Mamadou Niang nous parler de Zinédine Ferhat de Nîmes, et de la possibilité d’avoir ce joueur, pas obligatoirement dans le onze de départ, mais dans les 18 joueurs. Parce qu’aujourd’hui, Dimitri Payet, même sans blessure grave, il peut être fatigué, il peut prendre une béquille comme lors du dernier match amical, a envisagé le consultant de la radio. Et dans ce cas, qui crée le jeu de l’OM dans les 25 derniers mètres ? Il est difficile à remplacer. Ça n’a pas dû échapper à Longoria », Rolland Courbis. – Source: RMC Sport (05/08/2021)

Il y a quelques jours, l’ancien buteur de l’OM Mamadou Niang voulait également voir Zinedine Ferhat à l’Olympique de Marseille. C’est ce qu’il fait confié dans l’émission l’After Foot.

Aujourd’hui, Zinedine Ferhat a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 2 où il a fini meilleur passeur en battant le record, et en Ligue 1, où il a fini avec dix passes décisives. Ce n’est pas rien, dans ce championnat-là. Dans une équipe comme Marseille, qui veut jouer sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup, a ajouté l’ancien attaquant marseillais. Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu. Techniquement, il est assez bon. Et il sait faire la dernière passe. C’est aussi un joueur qui connait très bien le championnat. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait être intéressant à Marseille. » Mamadou Niang – Source RMC Sport

Hier en conférence de presse, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué le Mercato olympien et notamment la piste Almada en expliquant que sans départ il n’y aurait pas d’arrivées dans ce secteur de jeu.

« Il y a beaucoup d’informations dans la presse dans ces derniers jours. Il y aurait une possibilité pour qu’il rejoigne Atlanta United (club de MLS, ndlr). Nous voulons nous renforcer dans les positions dans lesquelles nous ne sommes pas au complet (les latéraux, ndlr). Du moment où nous ne vendons pas de joueurs dans ces postes, nous ne recruterons pas. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)