Mercato : Saliba à l’OM l’an prochain ? Une polémique Benedetto, l’Atlético rembarre Kamara ?

Mercato OM : Saliba évoque la possibilité de rester…

William Saliba est une des bonnes pioches du mercato estival 2022 de l’OM. Le défenseur s’est installé comme un incontournable dans le onze de Sampaoli et vient d’être appelé en Bleus pour pallier l’absence de Pavard. Il ne sait pas encore ou il jouera la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à RMC, le défenseur de 20 ans est revenu sur l’incroyable ambiance du Vélodrome. Un atout pour le convaincre de rester au delà de son prêt ! Cependant, si Saliba ne cache pas son envie de rester, il sait que la décision appartient à Arsenal. Des discussions auront lieu à la fin de la saison mais la cote du jeune international ne fait que monter…

Continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire — Saliba

« J’ai débuté à St-Etienne où l’ambiance n’est pas mal, comme à Marseille. Je pense quand même que le Vélodrome est un cran au-dessus au niveau de ses supporters. Je suis habitué aux ambiances comme celle-là, et j’espère que ça va durer. (…) L’ambiance du Vélodrome un critère pour rester ou non à la fin de la saison? Bien sûr. Quand j’en parle avec Mattéo (Guendouzi), rentrer dans un stade comme ça, dans le couloir, on est tous excités parce qu’on sait que ça va gueuler. Quand on entre, il y a une atmosphère que vous devez vivre pour la comprendre. Quand tu vois l’équipe adverse qui rentre sous les sifflets, ça fait quelque chose. Tu es dans ton match dès l’échauffement, ils sont tous déjà là, et ça donne vraiment beaucoup d’émotions. son avenir à l’OM ça avance ? Non, mais je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi. LOM veut te garder… Oui, voilà, on verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir. » William Saliba – source : RMC (23/03/2022)

Mercato OM : L’étonnante déclaration du Président de l’Atlético sur Kamara !

Annoncé dans le départ cet été, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara ne devrait pas manquer de proposition en fin de saison. Le président de l’Atletico a pour sa part fait une déclaration étonnante au sujet de l’olympien.

A moins d’un retournement de situation, Boubacar Kamara ne devrait plus être olympien la saison prochaine. Le joueur formé à l’OM n’a visiblement pas l’intention de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022. Il ne devrait pas manquer de proposition après une nouvelle saison particulièrement réussie.

Le jeune marseillais avait été annoncé à plusieurs reprises du côté de l’Atletico. Le président du club espagnol a évoqué ces rumeurs en faisant une déclaration pour le moins étonnante.

Je ne sais même pas qui est Kamara pour le moment (Cerozo)

« Je ne sais même pas qui est Kamara pour le moment. On dit que son arrivée est bouclée ? Nous avons une magnifique et merveilleuse équipe technique, qui sait très bien ce qu’elle fait et comment elle doit le faire ». Enrique Cerezo (Président de l’Atlético) – Source : Mundo Deportivo

Accord avec l’Atletico ? Deux clubs anglais le suivent toujours…

Récemment le journaliste Santi Aouna, affirmait que des discussions auraient abouti à un accord avec l’Atletico et que deux clubs anglais (Manchester United et Newcastle) seraient également toujours à l’affut.

Ex OM : Benedetto se paye déjà une polémique en Argentine !

Après un prêt peu reluisant à Elche, Dario Benedetto a finalement décidé de rentrer à Boca cet hiver, et de définitivement quitter l’OM. Après des débuts réussis, l’attaquant est au cœur d’une polémique après le super Classico !

Dario Benedetto est pointé du doigt. Pourquoi ? Car l’attaquant n’a pas pu jouer plus qu’une mi-temps face à River et qu’il a été ensuite vu dans une soirée d’anniversaire. Le média Tyc Sport rappelle que Benedetto est sorti à la mi-temps du Superclasico face à River car il était malade. Jusqu’ici tout va bien, mais ensuite ce dernier a été aperçu en boite de nuit quelques heures après la victoire de Boca.

Benedetto fiévreux et incapable de jouer, mais en soirée après…

Le joueur de 31 ans était à l’anniversaire de son coéquipier Marcos Rojo. Sa présence a étonné bon nombre de supporters et suiveurs de Boca car ce dernier était fiévreux à la mi-temps. Benedetto peut en vouloir au chanteur Sergio Torres, qui a partagé plusieurs vidéos de Benedetto lors de cette soirée via son compte Instagram.

J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse — Benedetto

« Je suis content que l’on me donne cette opportunité. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, qui est importante, mais tout est quasiment bouclé. Je veux avoir le temps de jeu que je n’ai pas eu à Elche. Je suis content de mon passage à Elche, j’ai appris beaucoup de chose, et en même temps, je suis content de revenir dans le club que j’aime. Il manque seulement la signature et la visite médicale, je sais que je suis bien. Je suis content de cette nouvelle opportunité que me donne le club. J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse. Je serai un supporter de Boca toute la vie et maintenant, j’ai la possibilité de pouvoir revenir comme joueur. Je suis très content. Pourquoi ça ne s’est pas bien passé à Elche ? Ce sont les décisions de l’entraîneur. Je respecte et j’accepte cela, mais je cherchais du temps de jeu. C’est vrai que je n’étais pas à l’aise de ne pas pouvoir jouer. Maintenant, je vais profiter de cette possibilité je ne veux pas laisser passer ». Dario Benedetto – source : AS (18/01/2022)