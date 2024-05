Mercato : « Si l’OM m’appelle , j’y vais en courant »

Les dirigeants de l’OM travaillent déjà depuis plusieurs semaines sur le dossier du futur entraîneur. Plusieurs noms ont déjà été ciblés, dont celui du coach de Lille Fonseca. L’ancien défenseur de l’OM Habib Beye postule comme il l’explique dans un entretien accordé à l’Equipe ce vendredi.

L’Olympique de Marseille a échoué au porte de la finale de la Ligue Europa en s’inclinant hier lourdement face à l’Atalanta (3-0). Actuellement 9e du championnat de France, le club marseillais pourrait ne pas jouer de coupe d’Europe la saison prochaine. Au mieux, ce pourrait être la conférence League. Les dirigeants marseillais vont également devoir s’activer dans les prochaines semaines pour trouver un nouveau coach avec cette difficulté supplémentaire.

Dans une interview publiée vendredi 10 mai par L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM Habib Beye (46 ans) a clairement postulé assumant ses ambitions « très élevées ».

« Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant! Je n’ai aucun problème à le dire », déclare l’ancien défenseur, qui a porté les couleurs de l’OM de 2003 à 2007. « Si un jour il y a une rencontre, s’il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ».

Habib Beye vient d’être sacré champion de National 1 avec le Red Star assurant ainsi la montée en Ligue 2. Il a annoncé son départ du club qu’il avait pris en charge en octobre 2021. Il s’agit de sa première expérience d’entraîneur. En 101 matchs, l’ex marseillais affiche un bilan de 50 victoires pour 23 nuls et 28 défaites.

