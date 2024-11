Mercato : un défenseur français prêté ? Des internationaux italien et brésilien visés… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 29 novembre 2024.

Danilo, sans indemnité de transfert ?

Danilo pourrait bien quitter la Juventus cet hiver. Le défenseur central brésilien aurait demandé la résiliation de son contrat dès le mois de janvier. L’OM se serait positionné se ce dossier.

L’Olympique de Marseille va de toute évidence devoir se renforcer en défense lors du mercato hivernal. Selon les informations du journaliste italien Luca Momblano Le défenseur central de la Juventus Danilo aurait demandé une résiliation de son contrat en janvier car il a une offre, importante pour lui, venant du Brésil. Il avait aussi une offre sérieuse de l’Olympique de Marseille !

La situation reste à surveiller de près, alors que le mercato hivernal approche à grands pas.

Danilo, défenseur polyvalent de 32 ans, est un cadre expérimenté de la Juventus depuis son arrivée en 2019 en provenance de Manchester City. International brésilien à 54 reprises, il s’est forgé une solide réputation grâce à sa rigueur défensive, sa capacité à évoluer à plusieurs postes (axe central et latéraux) et son leadership. Passé par des clubs prestigieux comme le Real Madrid et Porto, il cumule un palmarès impressionnant, incluant des titres en Ligue des champions et plusieurs championnats nationaux. Un joueur complet et fiable, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Il a disputé 9 matchs de Serie A et 3 matchs de Ligue des champions cette saison avec le Juventus.

Badiashile, un renfort idéal pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille, en quête de renforts défensifs pour la seconde moitié de saison, pourrait se tourner vers un joueur en manque de temps de jeu dans un grand club anglais. Cette recrue pourrait offrir à l’OM la stabilité nécessaire pour ses ambitions en Ligue 1 et en compétitions européennes.

L’Olympique de Marseille, en quête de solidité défensive pour la seconde moitié de saison, pourrait se tourner vers Benoît Badiashile lors du mercato hivernal 2025. Selon Monaco-Matin, le club phocéen s’intéresserait au défenseur central français de 23 ans, actuellement sous contrat avec Chelsea. Peu utilisé sous les ordres d’Enzo Maresca, Badiashile pourrait envisager un prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. « Le nom de Badiashile circulerait à l’OM et chez la Juventus Turin. Aujourd’hui, chez les Blues, son avenir semble davantage bouché que celui de Disasi. »

Et voici la Une de Monaco-Matin de vendredi 29 novembre 2024 ! Bonne lecture ! pic.twitter.com/ZsLaTflu5i — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) November 28, 2024

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM cherche à stabiliser une défense trop fébrile, avec plusieurs erreurs défensives ayant coûté cher cette saison. Le profil de Badiashile, rapide, puissant et capable de relancer proprement, correspond parfaitement aux besoins du club. En manque de temps de jeu à Chelsea, où il a disputé seulement 127 minutes en Premier League cette saison, le défenseur pourrait être attiré par l’opportunité d’évoluer à l’OM, un club ambitieux avec un projet dynamique.

Un prêt pour relancer sa carrière ?

Badiashile, passé par l’AS Monaco, connaît bien la Ligue 1 et pourrait voir ce prêt comme une chance de retrouver un rôle de titulaire et de se relancer sur le devant de la scène. Pour l’OM, il s’agirait d’une solution stratégique pour renforcer son secteur défensif sans prendre de risques financiers importants. Un prêt de Badiashile serait une occasion idéale pour l’OM de renforcer son équipe et pour le joueur de retrouver sa forme.

Le mercato hivernal 2025 pourrait offrir à l’OM une belle occasion de renforcer sa défense avec un Benoît Badiashile en quête de temps de jeu. Ce prêt serait une solution gagnant-gagnant pour les deux parties : l’OM améliorerait sa défense, et Badiashile retrouverait une place de titulaire dans un club ambitieux. Reste à voir si cette rumeur se concrétisera dans les prochaines semaines.

Fagioli, l’OM favori ?

L’Olympique de Marseille se positionne favorablement pour recruter un milieu de terrain talentueux de la Juventus lors du mercato de janvier 2025, devançant ainsi le Napoli. Cette vente pourrait permettre au club turinois de renforcer son secteur défensif, devenu une priorité stratégique pour la seconde moitié de la saison.

Le mercato de janvier 2025 pourrait voir un transfert de plus à l’OM, puisque l’Olympique de Marseille serait en bonne position pour recruter le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli. Selon les informations du journaliste italien Giovanni Albanese, publié dans La Gazzetta dello Sport, l’OM devance actuellement le Napoli dans la course à la signature du talentueux joueur.

Encore un milieu de terrain, Fagioli ?

Il #Marsiglia è molto avanti per prendere #Fagioli nella finestra del #calciomercato di gennaio. Anche il #Napoli sulle tracce del centrocampista, ma il club francese è già uscito allo scoperto: la cessione può incrementare il budget della #Juventus per un investimento in difesa. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 29, 2024

Alors que le Napoli suit de près Fagioli, c’est bien le club phocéen qui semble avoir pris une longueur d’avance pour attirer le milieu de terrain de 23 ans. La Juventus, de son côté, envisage de vendre Fagioli dans le but de financer un renfort défensif cet hiver. Bremer est blessé pour la saison suite à une rupture du ligament croisé du genou. Cette vente pourrait être utilisée pour augmenter le budget de la Vecchia Signora et lui permettre de recruter un joueur capable de renforcer son secteur défensif, qui est devenu une priorité pour les Bianconeri.

Pour l’OM, ce transfert reste surprenant sans des départs à ce poste, car le milieu de terrain est bien fourni. Pour autant, Fagioli, qui a joué 10 matches de Serie A et qui dispose d’un contrat jusqu’en 2028, est un joueur avec un profil intéressant. L’international italien (7 selections) travaille avec l’agence CAA Stellar, il pourrait être une recrue de choix pour apporter de la créativité au milieu de terrain olympien.

Le mercato hivernal s’annonce donc passionnant, et le transfert de Nicolo Fagioli pourrait être l’un des mouvements clés à surveiller en janvier 2025, avec l’OM et le Napoli prêts à se livrer une bataille acharnée pour attirer l’international italien de 23 ans.