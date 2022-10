Mercato : Un joueur du RC Lens confirme l’intérêt de l’OM !

En période de mercato l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria explorent de très nombreuses pistes. Certains aboutissent, d’autres non… Comme celle menant à un joueur du RC Lens, avec qui des contacts ont été noués cet été.

Au cours d’un entretien accordé au site foot mercato Jonathan Gradit (29 ans) a évoqué l’intérêt de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival.

« Ce n’est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n’oublie pas qu’il y a cinq ou six ans, il n’y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C’est valorisant d’avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C’est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien. » Jonathan Gradit – Source : Foot Mercato (08/10/2022)

Le directeur technique du club olympien, David Friio, a évoqué le futur mercato hivernal de l’OM. Il ne explique ainsi qu’ il ne devrait pas y avoir de mouvements…

Pas de recrue cet hiver ?

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit. L’ambiance est fantastique, ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble. Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe ». David Friio – source : RMC Sport (04/10/2022)

