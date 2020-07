Mercato : Un journaliste espagnol annonce l’arrivée d’un directeur sportif à l’OM !

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, plusieurs noms se sont enchaînés pour lui succéder… En Espagne, on annonce Pablo Longoria pour occuper le poste de Head Of Football !

L’Olympique de Marseille n’a plus de directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta. L’ex-dirigeant du FC Barcelone a laissé un vide mais André Villas-Boas semble avoir pris la suite avec les recrutement de Leonardo Balerdi et Pape Gueye.

Longoria, prochain DS de l’OM?

Pour le poste de Head Of Football, plusieurs noms ont fuité dont celui d’Olivier Pickeu qui était annoncé comme la priorité de Jacques-Henri Eyraud. Ce samedi, un journaliste espagnol, suiveur de Valence affirme que Pablo Longoria, nom qui est sorti dans la presse il y a quelques semaines, va signer à l’Olympique de Marseille !

El ex valencianista Pablo Longoria va a fichar como director deportivo del el @OM_Espanol pic.twitter.com/HFFNp01GDq — Héctor Gómez (@Generaldepie_) July 25, 2020

Mercato : Qui est Pablo Longoria, ce DS de 33 ans annoncé dans le viseur de l’OM ?

« Pablo Longoria est parti en septembre de Valence. Il est arrivé en Février 2018, et il est de la même région que l’entraîneur Marcelino. Son surnom c’est « El Nino de la play » parce qu’il a commencé très tôt à l’âge de 18 ans en 2007 à Newcastle. Il est jeune il a 33 ans, pourtant c’est un mec qui a déjà beaucoup d’expérience, il a travaillé à Sassuolo mais aussi à la Juventus. Le problème, c’est qu’il a travaillé à la Juve, ce n’est pas un club comme l’OM, il y a beaucoup d’argent. Il parle six langues. L’ancien joueur de Valence, Vicente Rodriguez, détestait Pablo Longoria. Il disait qu’il ne travaillait pas bien, qu’il n’avait pas de bonne manière. A l’intérieur du club, Longoria n’avait pas une bonne réputation. On disait de lui qu’il n’écoutait pas la cellule de recrutement, il n’en faisait un peu qu’à sa tête. La rumeur OM je n’y crois pas trop, j’ai l’impression que son agent prospecte un peu partout en Europe… »

François-Miguel Boudet – source : FCMarseille (22/06/2020) Propos recueillis par Téo Greuzat