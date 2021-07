Mercato : « Under à l’OM ? C’est sa dernière chance en Europe! »

Cengiz Under a disputé son premier match sous le maillot marseillais, ce jeudi face au Servette de Genève (3-1). Entré en jeu en seconde mi-temps, il a impressionné par sa qualité de dribble, et de percussion, des caractéristiques souvent oubliés par plusieurs ailiers passés par l’OM, ces dernières saisons.

Son entrée en jeu ce jeudi, a marqué les esprits chez les supporters marseillais. Alors certes, ce n’est qu’un match amical, mais les premières minutes de Cengiz Under sous le maillot de l’OM, sont plus qu’encourageantes.

Invité à l’Apéro Mercato, Matthieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L’équipe, a donné son avis sur l’ancien élément de l’AS Roma :

Une hygiène de vie pas irréprochable

« Under, on m’a dit que c’est sa dernière chance en Europe avant un retour au pays. Il a fait une saison exceptionnelle, où il a subjugué les foules. Il arrive à la Roma, et fait une belle saison en 2017-18. Ensuite, c’est une nette baisse, avec enchainement de pépins physiques, des fois dûs à une hygiène de vie pas irréprochable. Il a perdu sa place avec la Turquie, alors qu’il y a deux ans il était titulaire indiscutable. A l’Euro, j’ai trouvé que son profil était différent, avec de l’énergie. J’aime le profil et un Turc c’est toujours cool, je sens qu’on va pas s’ennuyer. » Matthieu Grégoire— Source: FCM (15/07/21)

J’aime beaucoup les atmosphères chaudes — Under

» Si j’aime les atmosphères chaudes comme à Marseille ou en Turquie ? Oui, beaucoup ! Parce que nos supporters sont aussi comme ça lors de nos matchs d’équipe nationale. En Turquie, il y a une grande communauté de supporters et ceux des trois grands clubs sont particulièrement fervents. C’est aussi le cas pour d’autres clubs. D’ailleurs hier, j’ai regardé plusieurs vidéos de Marseille, surtout celles des supporters. J’étais impressionné. Je suis très impatient de pouvoir jouer avec eux dans les tribunes. J’apprécie beaucoup de pouvoir jouer devant les supporters, leur donner des frissons lorsque je suis sur le terrain. J’espère être très bientôt parmi eux. Un message aux supporters ? Je suis très content de me trouver ici. Je m’y sens vraiment très bien. Je ressens votre passion et votre flamme. Et je sais de quoi je parle, ça je le dois aux supporters turcs. J’espère qu’on pourra se rencontrer très vite, remporter de belles victoires, faire de beaux matchs ensemble. À bientôt » Cengiz Under— Source: Site de l’OM (08/07/21)