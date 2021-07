Vente OM: Pour cet ancien joueur, McCourt doit passer la main aux Saoudiens

Les semaines passent et la Vente OM s’est un peu essoufflée. Poutant, le sujet divise encore chez certains supporters marseillais. Abdoulaye Meite, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a lui donné son avis…

L’Olympique de Marseille pourrait être encore lié à son propriétaire américain Frank McCourt pendant encore quelques temps… C’est en tout cas le message qu’à de nouveau fait passer ce dernier lors de son récent passage en France.

Pourtant, d’après Abdoulaye Meite, afin de concurrencer le PSG, il faut que l’Américain se sépare du club :

L’OM doit être vendu à l’Arabie saoudite– Meite

A LIRE: OM : L’énorme frappe d’Under, le piqué de Gerson, la double roulette… les beaux gestes en images !

« L’Olympique de Marseille doit être vendu à l’Arabie Saoudite. Je veux que ce soit un grand club, qu’il soit vendu à MBS (roi d’Arabie saoudite), et qu’on puisse discuter avec le PSG (rire). En France, on discute déjà avec le PSG, ils sont même en-dessous de nous. Mais je pense que Pablo Longoria fait un bon recrutement, c’est intelligent, il faut lui laisser le temps. » Abdoulaye Meite— Source: Family Football Club (15/07/21)

VENTE OM // Pour Abdoulaye MEITE, l’OM doit être vendu au Roi d’Arabie Saoudite!!! #VenteOM #MercatOM #TeamOM L’ancien de l’@OM_Officiel se livre sur ses souvenirs et son souhait pour le club ⬇️⬇️⬇️https://t.co/stSSrVJjs0 pic.twitter.com/WMW9iDRCVa — Family Football Club (@FamilyFootClub) July 15, 2021

J’invite McCourt a vendre l’OM Si… — Ghali

A LIRE: MERCATO OM : REBONDISSEMENT INATTENDU DANS LE DOSSIER KONRAD?

Lors d’un live sur Facebook elle a ainsi poussé l’actionnaire principal de l’OM à se montrer plus ambitieux ou à laisser sa place :

« La vente de l’OM ou celle du stade, je ne sais pas. Je ne suis pas Monsieur McCourt. Il faut lui poser la question. Mais surtout, il faut lui dire que s’il n’a pas envie de développer le club plus que ça, alors effectivement, moi je l’invite à le vendre. » Samia Ghali (maire adjointe de Marseille) – Source : Facebook (17/06/2021)

Samia Ghali invite Frank McCourt à vendre l’OM s’il ne souhaite pas y développer plus que ça. Vous trouvez l’intégralité du live sur sa page facebook @SamiaGhali #VenteOM pic.twitter.com/uJfmgIE4PU — Nabil🇹🇳 (@NabilOM13_) June 17, 2021

Thibaud Vézirian n’exclut rien pour l’année prochaine. Il en profite pour préciser que l’OM est très actif sur le marché des transferts ce qui le conforte dans ses affirmations d’une vente actée du club…

COMME QUOI Y’EN A QUI NE SE SONT PEUT-ÊTRE PAS TROMPÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES OU QUELQUES MOIS — VÉZIRIAN

« On a tous remarqué que ça y est il y a de l’argent à l’OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur FootMercato vous voyez que l’OM est à l’affiche partout. Comme quoi y’en a qui ne se sont peut-être pas trompé il y a quelques semaines ou quelques mois. (…) Je bloque un idiot qui vient de m’insulter sur la Vente OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelques temps. » Thibaud Vézirian – source : Youtube (23/06/2021)