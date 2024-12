Mercato : Une affaire à saisir à l’AS Roma pour l’OM?

L’OM doit se renforcer à plusieurs postes, notamment celui d’arrière droit. Le club pourrait chiper Zeki Celik, ancien joueur du LOSC qui devrait quitter l’AS Roma.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l’AS Roma souhaiterait se séparer du Turque Zeki Çelik. Ancien joueur du LOSC, il serait une belle opportunité de marché pour l’OM qui cherche à se renforcer à ce poste de latéral droit et qui pourrait donc récupérer un joueur qui a déjà l’expérience du championnat français.

#ASRoma are working to sign a new right fullback. If it happens, Zeki #Çelik could leave #Roma. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 23, 2024