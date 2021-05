Mercato : Une cible de l’OM priorité de Sarri ?

Alban Lafont va-t-il quitter le FC Nantes cet été où il a été prêté durant deux saisons et où il vient d’être transféré définitivement ? L’ancien portier de Toulouse serait notamment visé par l’Olympique de Marseille. Les canaris viennent juste de lever son option d’achat…

Le nom du jeune gardien de but toulousain Alban Lafont a souvent été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. Prêté durant deux saisons à Nantes, il n’aurait pas vraiment l’intention de poursuivre son aventure avec les canaris même si les dirigeants nantais viennent juste de lever son option d’achat. Un montant qui s’élevait à 4M€. Plusieurs clubs du Top 6 de ligue 1, dont l’Olympique de Marseille, seraient déjà entrés en discussions avec l’entourage de l’international espoir français, rapportait récemment 20Mintues.fr.

PRIORITé de Sarri à la Roma ?

De son côté Alban Lafont a fait savoir qu’il souhait disputer une compétition européenne usa saison prochaine. Alors que l’Olympique de Marseille est à la lutte avec Rennes et Lens pour la cinquième place du classement de Ligue 1, un club italien et non des moindres pourrait également se positionner sur ce dossier. Actuellement septième de Série A, l’AS Roma serait en effet intéressé par le portier français. Alban Lafont serait ainsi l’une des priorités de Maurizio Sarri, annoncé comme le futur coach du club romain. En difficulté cette saison, l’AS Roma pourrait disputer la Ligue Europa conférence l’an prochain.