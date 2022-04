Mercato : Une grosse surprise face à l’OM ce dimanche ?

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et de l’OM Rémy Cabella fait son retour en Ligue 1 dans le club où il a été formé : Montpellier. Il pourrait ainsi se retrouver face au club phocéen dimanche prochain au stade vélodrome.

Rémy Cabella pourrait faire son grand retour en Ligue face à son ancien club, l’Olympique de Marseille ! En effet, Montpellier a annoncé la signature du milieu de terrain jusqu’à la fin de saison. Formé au MHSC, l’ancien olympien avait résilié son contrat avec le club russe de Krasnodar. « On verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine », a précisé le président du club montpelliérain, Laurent Nicollin.

De retour à la maison @mhscofficiel 🧡💙 à Montpellier, France https://t.co/lFZpZtw5Sf — Remy Cabella (@RemyCabella) April 6, 2022

💬 « 𝑫𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏… » 🧡 @RemyCabella ✍️ 𝗥𝗲́𝗺𝘆 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 signe au MHSC pic.twitter.com/4rmnf5NaIN — MHSC (@MontpellierHSC) April 6, 2022

Un contrat jusqu’en 2024 ?

Selon les informations de France Bleu, Cabella aurait en réalité signé un contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur.

Quoi qu’il en soit, il devrait être qualifié pour le prochain match de de Ligue 1 ce dimanche au stade vélodrome contre l’OM…

« »Comme je l’ai toujours dit, tout est possible. Je m’entraîne ici depuis un petit moment et ça me titillait. J’avais envie de jouer, de ressentir un peu la compétition. En allant au match dimanche dernier (il a donné le coup d’envoi fictif face à Brest à la Mosson), je me suis senti comme quand j’étais plus jeune, et je me suis dit ‘pourquoi pas ?’, ça peut aussi faire du bien à Montpellier, et me voilà ici. » Rémy Cabella – source : Conférence de presse (05/04/2022)

