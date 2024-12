Mercato : Une offre de 2M€ pour ce joueur poussé vers la sortie !

Le mercato hivernal pourrait à nouveau être animé du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen espère réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir renforcer son effectif. Parmi les joueurs ciblés, Chancel Mbemba intéresserait le Stade Rennais.

Écarté du groupe professionnel depuis l’été dernier, le défenseur central congolais pourrait Chancel Mbemba quitter l’Olympique de Marseille cet hiver, un départ souhaité par les dirigeants olympiens.

D’après les informations de RMC Sport, Rennes envisagerait de recruter l’ancien joueur du FC Porto pour un montant avoisinant les 2 millions d’euros. Cependant, l’international congolais ne semble pas enclin à partir pour le moment, préférant attendre le 1er janvier, date à partir de laquelle il pourra négocier librement avec n’importe quel club.

Longoria est très clair concernant Mbemba

En conférence de presse ce jeudi le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué le cas Mbemba.

« Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le patron de l’OM.

