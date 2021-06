Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Ainsi, un jeune défenseur portugais serait ciblé.

Pour l’instant, Jordan Amavi est le seul latéral qui est officiellement Marseillais. Hiroki Sakai a quitté le club pour rejoindre le Japon, Yuto Nagatomo est arrivé en fin de contrat, Christopher Rocchia a rejoint Dijon et Pol Lirola n’appartient pas officiellement à l’OM puisqu’il est retourné à la Fiorentina depuis la fin de son prêt. Si l’arrivée de l’Espagnol devient de plus en plus possible depuis le départ de Gennaro Gattuso du banc du club florentin, il faudra recruter d’autres latéraux pour pouvoir faire tourner.

L’OM s’intéresse à Nuno Tavares ?

Ainsi, l’OM aurait fait une offre pour Nuno Tavares, latéral gauche du Benfica. Selon un intermédiaire de transferts qui a accordé une interview à Calcio Napoli, le club olympien aimerait recruter le défenseur de 21 ans, afin de monter une équipe niveau Ligue des Champions. Il est estimé à 7 millions d’euros sur transfermarkt…

« Il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de bavardages mais il y a rarement quelque chose de concret. Il y a des offres concrètes en France et en Angleterre. Naples? Je ne leur ai pas parlé de Nuno Tavares car ce n’est pas un joueur que Benfica veut vendre mais j’ai apporté une offre à Benfica de l’OM qui se reconstruit pour faire une équipe de Ligue des Champions » Intermédiaire – Source : Calcio Napoli (23/06/2021)

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, avait donné son avis sur Lirola.

« Pour moi c’est le meilleur au poste en championnat. C’est le meilleur latéral droit de Ligue 1, carrément et de loin ! Lirola est au-dessus de Celik. Des lacunes défensives ? C’est parce qu’il est très haut sur le terrain, le système mis en place par Sampaoli fait que. Je l’ai aussi vu être solide quand il fallait, être bien placé, tacler au bon moment ou être propre dans des interventions. Il ne commet pas beaucoup de fautes. Il a une connotation plus offensive que défensive, comme beaucoup de latéraux. J’adore ce joueur, il est monté crescendo, il s’adapte à l’adversité, aux différents systèmes. 12M€, maintenant je comprends pourquoi. Je pense même qu’il y a des joueurs capables de mettre plus sur la table vu ce qu’il a fait. Si Lirola fait une saison complète à ce niveau-là, tu peux comme ça tu peux bien le revendre derrière ! » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)