Mercato : Une piste de Sampaoli s’éloigne de l’OM ?

En vue d’un éventuel départ de Boubacar Kamara lors du prochain mercato, Jorge Sampaoli pisterait Arturo Vidal mais ce dernier serait suivi par Boca Juniors et l’Atlético Mineiro.

Ce n’est pas une surprise. Boubacar Kamara semble se rapprocher d’un départ jour après jour. À six moins de la fin de son contrat, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé son contrat malgré les différentes propositions de Pablo Longoria. Par conséquent, la question d’un départ dès cet hiver n’est pas exclu par le président olympien. La raison est claire : Pablo Longoria ne veut pas voir partir libre Boubacar Kamara et serait prêt à récupérer.

Par ailleurs, l’OM commencerait à s’activer en interne afin de lui trouver un remplaçant. Parmi les joueurs ciblés, Jorge Sampaoli souhaiterait attirer Arturo Vidal qu’il a déjà côtoyé avec la sélection chilienne. En fin de contrat avec l’Inter Milan, le milieu de 34 ans pourrait apporter toute son expérience dans l’entrejeu ainsi que dans le vestiaire olympien. Reste à savoir si l’opération pourrait être réalisable sur l’aspect financier. Même si l’OM ne débourserait aucune somme d’argent pour l’enrôler, les exigences salariales du Chilien pourraient être un frein dans les négociations.

Boca Juniors et l’Atlético Mineiro intéressés par Vidal

Toutefois, si l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil d’Arturo Vidal, d’autres écuries suivent avec attention le profil du Chilien.

À en croire les informations révélées par TNT Sport, ce sont Boca Juniors et l’Atlético Mineiro qui aimeraient s’attacher les services d’Arturo Vidal dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain chilien a déjà tout remporté en club depuis son arrivée en Europe et pourrait se laisser tenter par un challenge sud-américain. Reste à savoir quelle sera sa décision.

Arturo Vidal finaliza contrato con el Inter y todo apunta a que no renovará y llegará a Sudamérica, según medios chilenos. Boca Juniors y Atlético Mineiro serían los más interesados en traer al ‘King’. Lo más complicado sería pagar su salario que ronda los €5M. ¿A dónde irá? pic.twitter.com/VhrC8FtPXD — Gladiadores Del Fútbol (@gladiadoresfutb) December 27, 2021

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remlacer – Jorge Sampaoli

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude dans ce dossier. S’il espère qu’une solution sera trouvée rapidement, le technicien argentin a tout de même indiqué rechercher des alternatives dont Arturo Vidal pour remplacer Boubacar Kamara en cas de départ dès cet hiver ou l’été prochain.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)