Mercato : Villarreal refuse 20 millions de l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé de gardien pour remplacer Pau Lopez. L’un des noms cités pour garder les cages marseillaises pourrait finalement s’engager à Chelsea !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea s’est positionné sur l’une des pistes de Roberto De Zerbi au poste de gardien de but : Filip Jorgensen. Le portier de Villarreal discuterait actuellement avec les Blues qui ont fait une première approche auprès du club espagnol. Il ferait, toujours d’après le journaliste, partie d’une liste élargie de noms pour occuper ce poste à Chelsea la saison prochaine.

L’OM offre 20 millions pour Jorgensen ?

🔹Villarreal aurait refusé une offre de 20M€ de la part de l’OM pour Filip Jörgensen 🇩🇰 (22 ans). ❌ Le club espagnol serait tout de même ouvert à la négociation. (@epmediterraneo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/btZlyLglui — MercatOM (@Mercat_OM) July 23, 2024

Aujourd’hui d’après le média espagnol Mediterraneo, Villarreal aurait refusé une offre de 20 millions d’euros de l’Olympique de Marseille. Malgré ce refus le club espagnol n’est pas fermé aux négociations pour son gardien. Néanmoins le club espère en tirer plus tout en sachant que sa clause libératoire s’élève à 45 millions d’euros. Le sous-marin jaune pense déjà au futur gardien, et s’intéresserait à une ancienne piste de l’OM, Alvaro Valles. Reste à voir si l’Olympique de Marseille peut se permettre de dépenser plus de 20 millions d’euros dans un portier.

lire aussi: Mercato OM : Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood !