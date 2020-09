Mercato : Visé par l’OM, ce très jeune et talentueux attaquant est bloqué par son club !

En quête d’un nouveau buteur pour concurrencer Dario Benedetto, l’OM a activé la piste El Bilal Touré (18 ans, Stade de Reims). Cependant, le président rémois, Jean-Pierre Caillot, a définitivement enterré les espoirs marseillais…

L’Olympique de Marseille cherche encore à se renforcer à un poste durant ce mercato. Après avoir réalisé les souhaits d’André Villas-Boas, qui étaient de recruter en défense (Balerdi), au milieu (Gueye), et sur le couloir gauche (Nagatomo), le club s’attarde sur la position d’avant-centre désormais. Et dernièrement, les échos tournent plus en faveur du tout nouveau buteur du Stade Reims : El Bilal Touré.

Cet attaquant sénégalais, débarqué à l’hiver dernier en Champagne, a marqué les esprits chez les Rémois. En sept apparitions en Ligue 1, en 2019-2020 (avant l’arrêt du championnat pour Covid-19), le joueur a inscrit trois buts. Et pour la reprise de 2020-21, il a déjà ouvert son compteur but. C’était lors de la première journée, à Monaco (2-2). De quoi attirer l’intérêt de l’OM…

Il n’a pas de bon de sortie — Caillot

Le club présidé par Jacques-Henri Eyraud s’est tout naturellement positionné sur le Sénégalais. Un intérêt validé par notre consultant à FCM, Jean-Charles De Bono, qui a jugé le « profil du joueur » intéressant, lors de l’émission Débat Foot Marseille, de ce lundi 7 septembre. Cependant, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a tenu a clarifié la situation. « Il n’a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison », a-t-il indiqué à la plateforme en ligne butfootballclub.fr. Une piste en moins pour l’Olympique de Marseille, qui pourra tout de même se consoler sur son confrère rémois en attaque, Boulaye Dia (23 ans)…