Mercato : zoom sur Tristan Bichet, l’attaquant qui a signé son premier contrat pro avec l’OM !

Passé par le FC Villefranche Beaujolais, le jeune attaquant de 19 ans Tristan Bichet va faire ses débuts en pro la saison prochaine, avec la réserve de l’OM. L’occasion de découvrir un peu plus ce jeune joueur !

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel avec la réserve de l’OM, qui évoluera en National 3 la saison prochaine, Tristan Bichet a de belles perspectives d’avenir devant lui. Le média GP013 en a profité pour apporter quelques précisions supplémentaires sur le buteur quant à son style de jeu et son enthousiasme de rejoindre la cité phocéenne !

À l’aise devant les cages

Selon GP013, l’attaquant français de 19 ans disposerait de certaines qualités devant les cages. Évoluant au poste de numéro 9, le plus souvent dans une attaque à deux, Tristan Bichet s’illustre particulièrement par sa facilité à marquer des buts. Possédant un jeu de tête « remarquable », ainsi qu’une vitesse et une puissance indéniable, le jeune joueur est également polyvalent et est capable de jouer sur les côtés, dans une attaque à 3.

« Je suis honoré d’intégrer l’OM »

Alors qu’il a signé un contrat de 2 ans, le jeune attaquant a également pris la parole et s’est exprimé sur sa signature. « Je suis honoré d’intégrer le club de l’Olympique de Marseille, d’autant plus que signe ici mon premier contrat professionnel. Je suis déterminé à tout donner sur le terrain pour défendre les couleurs du club. J’ai hâte que la saison commence pour partager de nombreux moments d’émotions avec nos supporters passionnés. »

🔹À la découverte de Tristan Bichet 🇨🇵 l’attaquant de 19 ans a signé son premier contrat professionnel avec l’OM 🔵⚪ son histoire commence le 1er juillet à la reprise ✅ 🔹Voici sa présentation et son message adressé aux supporters de l’OM 🤝#TeamOM 🔵⚪ 🎨 @lelegfx ↩️ pic.twitter.com/mSQoMkVGeY — GP013 (@Gp_013) June 17, 2024

