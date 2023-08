Messi se paye une nouvelle fois le PSG !

Face aux médias ce jeudi, Lionel Messi, la nouvelle recrue-vedette de l’Inter Miami, a glissé un nouveau tacle au PSG en évoquant son arrivée « non souhaitée » dans le club de la capitale.

Après près de deux décennies au FC Barcelone, les problèmes liés au fair-play financier de la Liga ont forcé Lionel Messi, l’attaquant argentin, à quitter la Catalogne, plus d’un mois après la fin de son contrat. Contraint à un départ qu’il n’avait pas souhaité, il a donc décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Deux saisons passées dans la capitale française, mais un passage qui laisse un arrière-goût amer tant pour les supporters parisiens que pour la Pulga, qui n’a pas eu une expérience facile à Paris, malgré ses 32 buts et 35 passes décisives.

Cependant, au cours de ses 75 apparitions toutes compétitions confondues en l’espace de deux ans, les éliminations précoces en Ligue des champions ont obscurci son passage au PSG, tout comme la perception d’un manque d’investissement. Libéré de son contrat avec le club francilien, l’international argentin a opté pour la découverte de la MLS sous les couleurs de l’Inter Miami, propriété de l’ancienne légende anglaise David Beckham.

Messi tacle encore le PSG…

Présenté devant les journalistes ce jeudi, après avoir déjà marqué 9 buts en seulement 6 matchs avec les Hérons, propulsant l’équipe en finale de la League’s Cup (une compétition opposant des clubs américains et mexicains), le septuple Ballon d’Or est revenu sur son arrivée imposée au PSG : « Je suis ravi, car venir à l’Inter Miami était un choix personnel, contrairement à Paris, où la décision a été prise rapidement. Rejoindre le PSG n’était ni souhaité ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. Cela s’est fait du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, la situation est très différente de ce que je vis aujourd’hui à Miami, » explique-t-il avant de poursuivre sur le formidable accueil qu’il a reçu à Miami :

«dès mon arrivée, l’accueil a été impressionnant. C’est une ville où il y a beaucoup de Latinos, ce qui facilite aussi les choses. Les Latinos sont plus proches, plus démonstratifs. Ils vous montrent toujours de l’affection, de la proximité. C’est la chose la plus importante, la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s’installer et apprécier ce que l’on fait.»

