Milik bien à Marseille, Milan sur Longoria et Maxime Lopez décisif… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les 3 infos OM du jour ! Voici celles du dimanche 1er mai 2022 !

Mercato OM: Milik aurait fait son choix pour la saison prochaine !

Entre les blessures, le manque d’efficacité sur certaines rencontres et les choix du coach quelques fois surprenants, Arkadiusz Milik vit une saison plutôt compliquée. Malgré cela, le buteur polonais se verrait bien rester à Marseille la saison prochaine, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions.

Depuis son arrivée à Marseille à l’hiver de la saison dernière, Arkadiusz Milik est considéré comme le grand attaquant qu’il manquait durant toutes ses années à l’Olympique de Marseille. Auteur d’une très belle fin de saison 2020-2021, le buteur polonais était blessé au début du nouvel exercice et a mis du temps à retrouver ses jambes. Depuis son arrivée, de nombreuses rumeurs de départ ont fait surface à son sujet mais le numéro 9 marseillais a toujours démenti, rappelant qu’il se sentait bien ici et qu’il était reconnaissant envers le club de lui avoir donné une chance. Avec les difficultés financières que connait le club, les rumeurs l’envoient un peu partout en Europe mais selon un média italien, Milik voudrait bel et bien rester à Marseille la saison prochaine.

Milik bien à Marseille ?

Selon les informations de Tutto Mercato Web, Arkadiusz Milik se sentirait bien à Marseille et souhaiterait rester dans le sud de la France la saison prochaine. Auteur de 20 buts en 34 rencontres cette saison, le Polonais voudrait disputer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. Comme lui, Pablo Longoria aimerait également voir le futur du numéro 9 olympien s’écrire sur la Canebière même si le média transalpin précise qu’une offre importante sera très difficile à refuser par le président marseillais… Logique au vu de l’état des finances du club qui étaient surveillées lors des derniers mercatos par les instances.

J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM

« Je pense que l’OM est un très bon club, bien organisé. C’est un club à très gros potentiel, il n’y a qu’à voir le stade toujours plein à craquer avec des fans passionnés. Tout ce qu’il nous manque, c’est des résultats sur le terrain. J’espère qu’on sera bientôt là où l’on veut être. Je m’attendais à trouver ce type de club avant de venir, Pablo m’avait très bien tout expliqué. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. » Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial (07/04/2022)

Mercato OM: Pablo Longoria dans le viseur du leader de Serie A ?

A la présidence de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a impressionné, de part son travail, tous les suiveurs de football et de l’Olympique de Marseille. Son travail aurait d’ailleurs séduit les futurs investisseurs de l’AC Milan et ferait de Longoria une priorité.

Selon les informations du JDD, Pablo Longoria serait dans le viseur des futurs investisseurs de l’AC Milan. En effet, des milliardaires du Bahreïn devraient racheter les Rossoneri d’ici peu. Ces hommes d’affaires auraient placé le nom du président marseillais sur leur listes des priorités à en croire les informations du journal dominical. Pourtant Pablo Longoria a annoncé plusieurs fois que l’OM serait sa dernière grande aventure, même si un retour au scouting ne serait sans doute pas à exclure.

L’OM, ce sera ma dernière grande aventure – Pablo Longoria

Heureux depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria est toujours autant impressionné par la passion pour l’OM qui émane dans la ville chaque jour. Il se félicite d’avoir inculqué certaines valeurs de la Juventus de Turin au club phocéen. À long terme, son objectif est clair, il veut remettre l’OM au premier plan. Il n’a pas non plus caché que l’OM sera sa dernière grande aventure.

« J’ai emmené une valeur de la Juve ici à Marseille : la culture du travail. C’est la plus importante. C’est quelque chose difficile à expliquer mais que tu ressens immédiatement en arrivant dans ce club. (…) Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à l’après. Ici, il y a tout : une ville incroyable, des supporters au top et un club historique. Je veux rester longtemps ici pour gagner. Ce sera ma dernière, grande aventure. (…) J’exulte comme un fou sur chaque but ? Je vis avec passion cette aventure fantastique de l’OM. Quand on marque, j’évacue tout car je peux vous assurer qu’on travaille vraiment beaucoup (…) Je pense à l’OM 24h/24. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)

Ex-OM: Maxime Lopez décisif malgré une lourde défaite !

Lors de la 35e journée de Serie A, l’équipe de Sassuolo, orchestrée par Maxime Lopez, se déplaçait sur la pelouse du Napoli. Les Napolitains se sont largement imposés à domicile mais l’honneur a été sauvé par le minot formé à l’Olympique de Marseille.

Dure soirée pour Maxime Lopez et Sassuolo hier en Serie A. Les verts et noirs se sont inclinés sur la pelouse de Naples pour le compte de la 35e journée de championnat. Les actuels 10e de Serie A ont subi un 6-1 de la part des Napolitains. Si le score est lourd et sans appel, c’est bien Maxime Lopez qui a sauvé l’honneur en inscrivant le seul but de son équipe à la 87e minute de jeu. Comme souvent cette saison, le joueur formé à l’Olympique de Marseille a été performant. Pour confirmer cela, de nombreux clubs se disent intéressés par le profil de l’ancien marseillais. Pour rappel, l’OM détient un pourcentage de 30% sur une probable revente de Maxime Lopez.

Le joueur le plus courtisé de Sassuolo, c’est Maxime Lopez

Déjà important dans le milieu de Sassuolo, il aurait changé quelques petites choses pour devenir essentiel. Ses performances s’en ressentent et auraient même attiré des gros clubs italiens qui tenteront de le récupérer cet été.

« Sassuolo monte en puissance au fil de la saison et qui est en train de grappiller des points et des places. Dans cette équipe, il y a un joueur que vous avez peut-être perdu de vue depuis qu’il a quitté la France, c’est Maxime Lopez. Il est sur un très haut niveau de performance. Avec le départ de Locatelli, il a pris plus de place et d’épaisseur dans cette équipe. On dit des milieux de terrain qu’ils sont les maîtres du temps et c’est vraiment ça. Il sait quand il faut calmer, verticaliser, aller sur les côtés… Passer au gardien au lieu des centraux pour attirer la pression. Ça demande évidemment un gros QI foot parce qu’il faut comprendre le moment et analyser la situation. Il faut savoir répondre et exécuter rapidement. Il régule le jeu de cette équipe avec sa qualité technique. Il prend également une vraie dimension physique. A Marseille, il ne l’avait pas et il était positionné parfois ailier droit où ce n’est pas le meilleur poste pour qu’il brille aussi. Sur ce côté physique, j’en ai parlé avec lui encore ce lundi, il a pris un préparateur pour travailler sur l’explosivité et la puissance. Je vous assure que depuis quelques semaines on voit clairement la différence. Le volume de course qu’il assure, il se projette, il fait encore plus de travail sans ballon pour proposer des solutions… Il assure le repli défensif, il anticipe mieux. Il me disait qu’il avait pris conscience en discussion avec son frère qu’il devait s’améliorer sur ça. Ça se voit vraiment. L’administrateur délégué de Sassuolo, peut-être sur la Gazzetta Dello Sport je ne me souviens plus, a été questionné sur les joueurs comme Scamacca, Frattesi, Berardi… Des joueurs très courtisés. Il fait une première réponse mais il dit ensuite que le joueur le plus courtisé c’est Maxime Lopez. En Italie, on note semaine après semaine son importance dans le jeu de Sassuolo, ses bonnes performances. Ce n’est pas pour rien que des clubs s’intéressent à lui… Et notamment des clubs du côté de Rome. » Johann Crochet – Source : RMC (11/04/22)