Mohamed Ali-Cho trop gourmand? Ça bataille pour Kamara, la solution de Longoria pour Saliba… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de l’OM ! Au programme ce samedi : Mohamed Ali-Cho trop gourmand? Ça bataille pour Kamara, la solution de Longoria pour Saliba…

Mohamed Ali Cho est bel et bien une cible de Pablo Longoria, les négociations sont en cours mais rien n’est simple. Alors qu’un accord avec Angers serait proche, le joueur aurait des exigences salariales très élevées…

Les infos autour du recrutement d’Ali Cho par l’OM se multiplient. Selon l’Equipe de ce jeudi matin, Jorge Sampaoli a validé cette piste explorée par Longoria. Contrairement à ce qu’indiquait le 10 Sport hier, le quotidien sportif affirme qu’aucun accord n’a été trouvé pour l’instant même si les deux clubs ont bien entamé des discussions. Angers réclamerait une indemnité de transfert comprise entre 12 et 14 millions d’euros.

L’OM ne serait pas seul sur le coup, en effet le Betis et surtout l’Eintracht Francfort seraient sur le coup. Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.

Pour notre invité, David (Massilia1978), le joueur passé par le PSG et Everton est ce qui se fait de mieux chez les joueurs nés en 2004 et il peut être comparé en terme de « coup » comme un « coup » semblable à Pépé, acheté par Lille à Angers en 2017 pour 10 millions et revendu 80 deux ans plus tard à Arsenal :

« C’est un 2004, considéré comme surement le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David (Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

Auteur d’une saison assez réussie du côté de l’OM pour sa première année pleine chez les professionnels, Bamba Dieng possède une belle côte sur le marché des transferts. Des rumeurs étaient déjà sorties l’hiver dernier notamment du côté de Newcastle et cela pourrait se renouveler cet été pour l’international sénégalais. En cas de départ, Ali Cho pourrait constituer une belle alternative à l’attaquant olympien. Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, les deux profils sont si similaires qu’il serait difficile d’envisager de garder les deux :

« Là où je suis d’accord avec David c’est que dans l’absolu, il a un profil intéressant. C’est cher mais dans le football moderne, si tu veux faire des plus values, il faut tenter. Il a un profil où tu peux imaginer que si il progresse, ça peut devenir intéressant, à son jeune âge, j’ai vu un match en début de saison où il a bougé des défenseurs de 30 ans, il courrait dans tous les sens, techniquement c’était ultra propre (…) Après t’as Bamba Dieng, ça veut dire que tu vas le vendre, c’est le même genre de profil. » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Alors que les supporters marseillais espèrent de tout leur coeur que William Saliba va rester à l’OM la saison prochaine, le journaliste Karim Bennani explique que Pablo Longoria négocie avec Arsenal.

L’Olympique de Marseille a trouvé en William Saliba un renfort de grande qualité. Le défenseur central a impressionné depuis le début de la saison mais est seulement prêté, sans option d’achat, par Arsenal. Pour espérer le conserver, Pablo Longoria serait en négociations avec les Gunners pour un second prêt avec OA obligatoire au dessus de 30 millions d’euros selon Karim Bennani.

« Marseille aujourd’hui, à l’heure où on parle, n’a pas les moyens de mettre 30 millions d’euros sur Saliba. L’idéal pour l’OM et je pense que c’est en négociations actuellement, serait de négocier une option d’achat obligatoire au dessus de 30 millions d’euros mais à l’issue de la saison prochaine. Un deuxième prêt sur une seconde année. C’est une situation qui s’étudie à l’OM actuellement. Je sais que Longoria discute beaucoup avec Arsenal à ce sujet. » Karim Bennani – Source : La Chaîne L’Equipe (13/05/22)

Saliba est l’un des joueurs qui a le plus joué cette saison en Europe, le défenseur olympien a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues, un chiffre qui en dit long sur son importance à l’OM et pourquoi le club souhaite le garder à tout prix. Alors restera, partira ? Djibril Niang, l’agent de William Saliba, restait lui évasif quant à l’avenir de son joueur.

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton, journaliste spécialiste d’Arsenal – Source : Twitter (27/04/2022)

Courtisé depuis plusieurs mois par l’Olympique de Marseille, le jeune défenseur du Havre Isaak Touré pourrait bien s’engager avec le club phocéen en fin de saison.

Isaak Touré (19 ans), est clairement l’une de leurs priorités défensives de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival. Le club marseillais doit faire face à une concurrence sérieuse sur ce dossier (Lyon, Francfort et Salzbourg), mais paraît avoir une longueur d’avance. En effet, selon les informations de La Provence, la venue du jeune défenseur lors de la rencontre OM-Lyon a été très positive. Si ce dernier attend la fin de saison pour prendre sa décision définitive, le quotidien régional indique que l’OM est désormais en très bonne position pour recruter le joueur.

En marge de ce dossier, l’Olympique de Marseille va aussi devoir gérer un dossier épineux, celui de William Saliba que Jorge Sampaoli aimerait bien conserver la saison prochaine. Interrogé sur l’avenir de son défenseur central, qui n’est que prêté par Arsenal. Sampaoli avoue n’avoir aucune certitude sur ce dossier à ce jour.

Libre en juin, Boubacar Kamara semble avoir l’embarras du choix. Mais ou va signer le minot olympien ? Envoyé en Premier League, en Serie A ou en Liga, ce dernier aurait plusieurs offres en main…

Kamara est au centre des rumeurs. Alors que la chaine italienne 7 Gold affirmait que la Juventus était dans le coup pour recruter le milieu de terrain, le journaliste Ekrem Konur explique que les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours avec Aston Villa dans l’optique d’un contrat de 5 ans. Le nom du Milan est aussi évoqué mais le favori annoncé en janvier dernier, l’Atlético de Madrid n’aurait pas dit son dernier mot. En effet selon le journaliste Rudy Galetti, le club de Simeone aimerait boucler ce dossier une fois qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera acté…

« Atlético / Kamara , après les premiers contacts entre les parties déjà en janvier dernier, le club espagnol pourrait désormais accélérer les pourparlers. La certitude de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions peut aider dans la négociation avec le joueur de l’OM, agent libre en fin de saison. » Rudy Galetti – source : Twitter (12/05/2022)

