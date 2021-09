Nasri n’aurait pas fait le même choix que Mbappé, un club prêt à relancer Caleta-Car cet hiver, David Luiz … les 3 infos OM de ce mercredi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Nasri n’aurait pas fait le même choix que Mbappé, Wolves prêt à relancer Caleta-Car cet hiver, David Luiz justifie son choix…

Mercato : Avec l’OM, Nasri n’aurait pas fait du tout le même choix que Mbappé au PSG et explique pourquoi…

Samir Nasri vient de rejoindre Canal+ pour devenir l’un des consultants durant les soirées Ligue des champions. Hier soir, il a affirmé qu’il n’aurait jamais quitté l’Olympique de Marseille si le club était aussi puissant que Paris lors de son passage.

Libre de tout contrat depuis son départ d’Anderlecht en juillet 2020, Samir Nasri n’est toujours pas parvenu à trouver un nouveau point de chute. À aujourd’hui 34 ans, l’ancien milieu offensif marseillais peine à trouver un challenge durable depuis qu’il a quitté Manchester City en 2017. Après avoir connu un prêt à Séville durant son passage en Angleterre, Samir Nasri a ensuite connu trois expériences de courte durée à Antalyaspor, à West-Ham puis à Anderlecht.

S’il n’a pas encore mis un terme à sa carrière de footballeur, le Marseillais a cette fois pris la décision de signer un contrat loin des terrains de football. En effet, il a rejoint Canal+ pour devenir l’un des consultants durant les soirées Ligue des champions.

Il n’y a pas mieux que de gagner dans ta ville – Samir Nasri

Hier soir, Samir Nasri a affirmé sur le plateau de la chaîne cryptée qu’il n’aurait jamais fait le même choix que Kylian Mbappé avec Paris et qu’il serait resté à l’OM si le club était aussi puissant lors de son passage.

« Si j’étais directeur sportif du Paris Saint-Germain, je l’aurais vendu (Kylian Mbappé) parce que je ne le vois pas prolonger. On parlait de 180 millions d’euros. Pour un an de contrat, c’est quand même énorme. Ils auraient pu se positionner sur un autre attaquant. Au vu de ce qu’il a laissé entendre, le Real Madrid c’est vraiment son rêve. Il a envie d’être le numéro 1 dans un grand club, de porter le projet du Real Madrid. Au Paris Saint-Germain, même s’il gagne tout de même la Ligue des champions, c’est quand même l’équipe de Messi, de Neymar, de Mbappé. Mais c’est pas le numéro 1 vis à vis des gens. Je pense que lui à cet âge là, il a besoin d’être le numéro 1, de porter un grand club. Moi, dans son cas personnel, étant marseillais, si Marseille avait cette puissance là à mon époque, je ne serais jamais parti ailleurs. Il n’y a pas mieux que de gagner dans ta ville, d’être le roi, de remporter une Ligue des champions dans ta ville. Financièrement, il n’aura pas mieux ailleurs. À sa place, je serais resté au Paris Saint-Germain. » Samir Nasri – Source : Canal Champions Club (14/09/2021)

Mercato OM : Un club de Premier League prêt à revenir à la charge pour Caleta-Car cet hiver ?

Duje Caleta-Car a finalement pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille cet été. Laissé sur la touche par Jorge Sampaoli, Wolverhampton pourrait revenir à la charge dès cet hiver pour tenter de le récupérer dès cet hiver.

La fin du mercato estival était agitée. Dans le besoin de vendre dans les derniers instants du mercato, l’Olympique de Marseille comptait sur un départ de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara. Si le milieu de terrain a refusé les offres qu’il avait à disposition, le Croate ne se serait pas montré emballé non plus par un départ. Pourtant, plusieurs prétendants semblaient être intéressés par le profil de Duje Caleta-Car. Parmi eux, Wolverhampton et Valence.

Si l’OM avait refusé une offre de 17,5 millions d’euros de la part de West-Ham quelques jours plus tôt, Wolverhampton avait formulé une offre de 18 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central olympien. La Provence révélait cependant que la femme du joueur n’était pas non plus emballée à l’idée de rallier Wolverhampton. De plus, Duje Caleta-Car et sa compagne sont récemment devenus parents pour la première fois et n’ont pas souhaité partir de Marseille dans la précipitation.

Wolverhampton prêt à revenir à la charge cet hiver ?

Si le transfert de Duje Caleta-Car ne s’est pas concrétisé dans les derniers instants du mercato estival, ça pourrait tout de même bouger cet hiver. En effet, l’Olympique de Marseille est toujours dans l’optique de le vendre afin de soulager ses finances dans les prochains mois. Si Wolverhampton s’est heurté au refus de Duje Caleta-Car cet été, le journaliste Luke Hatfield croit savoir que l’écurie anglaise pourrait revenir à la charge dès cet hiver ou l’été prochain si le club phocéen n’est pas enclin à s’en séparer en janvier.

« Je ne connais pas la raison pour laquelle Marseille veut se débarrasser de lui, mais c’est peut-être une question d’argent. C’est un autre joueur passionnant que les fans aimeraient voir, j’en suis sûr. Si les Wolves sont intéressés, ils pourraient potentiellement avoir une discussion avec Marseille soit en hiver, soit l’été prochain. » Luke Hatfield – Source : Givemesport.com (12/09/2021)

Une bonne nouvelle pour le club phocéen et Pablo Longoria, qui n’avait pas apprécié le comportement de Duje Caleta-Car en toute fin de mercato. S’il envisageait un instant de le sanctionner, le président marseillais est finalement revenu sur sa décision pour ne pas faire chuter la valeur marchande du croate.

Mercato OM : David Luiz justifie son choix

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille durant le mercato estival, David Luiz a finalement décidé de retourner au Brésil à Flamengo. Le défenseur brésilien a tenu à justifier son choix.

Si le nom de David Luiz a un temps été annoncé du côté de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a finalement opté pour les recrutements de Léonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba. Tous les trois titulaires indiscutables en défense centrale, Jorge Sampaoli n’a pas souhaité donner suite au profil de David Luiz.

Je sais que je prends la bonne décision – David Luiz

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal à l’issue de la saison, le défenseur central brésilien s’est finalement engagé du côté de Flamengo. Mis à part l’OM, il était pourtant courtisé par d’autres écuries européennes En conférence de presse, David Luiz a tenu à justifier son choix et n’a pas caché sa joie de rallier le Brésil.

« La décision de retourner dans mon pays natal a été difficile, car j’aurais pu choisir d’avoir une vie plus calme, plus en paix, mais j’ai écouté mon cœur. Je sais que je prends la bonne décision. La pression est ce qui bouge, me motive, ce qui me fait continuer à jouer, ce qui me fait avoir la même énergie et la même passion que lorsque j’étais enfant. Le football, c’est ma vie. Retourner au Brésil, ce n’est pas tourner la page. Ce sera, sans aucun doute, l’une des meilleures pages que je vais vivre dans ma carrière. Flamengo a toujours été génial et le sera toujours. » David Luiz – Source : Conférence de presse (14/09/2021)

David Luiz n’est plus forcément un leader – Dominique Baillif

Pour Football Club de Marseille, le spécialiste du football brésilien Dominique Baillif était revenu en juin dernier sur le niveau actuel de David Luiz.

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. À Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il n’a pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)