Neymar accusé à son tour de racisme, un 3e brésilien annoncé au club, un blocage pour la 4e recrue ? Les 3 infos OM de ce jour !

Neymar accusé à son tour de racisme envers un joueur de l’OM !

L’histoire prend des proportions gigantesques. Neymar accuse Alvaro de racisme depuis le classique houleux du dimanche 13 septembre. Mais le Brésilien vient d’être à son tour soupçonné pour des faits similaires…

L’histoire ne s’en finit plus. Alors que la starlette du PSG crie au scandale, depuis plus d’une semaine maintenant, reprochant au défenseur olympien de lui avoir proféré des propos à caractère raciste, les positions pourraient s’inverser. La radio espagnole Cope a révélé des images contraignantes à l égard de l’ancien Barcelonais. Selon un journaliste de l’émission El Partizado, Neymar aurait qualifié Sakai de « Chinois de merde ». L’OM serait informé et possèderait les preuves de ce passage.

Contre-attaque de l’OM envers Neymar ?

Le dernier deuxième de Ligue 1 pourrait contre-attaquer. Pour rappel, ce dimanche, un groupe d’experts brésiliens est venu corroborer les soupçons de Neymar envers Alvaro. « Il prononce le mot ‘mono’ (singe), au moment où il tourne la tête. Nous n’avons pas pu comprendre ce qu’il dit avant de le prononcer. Mais nous avons un consensus sur l’utilisation du terme « mono » », a lâché un des spécialistes lors d’une pour le programme Esporte Espetacular. C’est la première fois que des professionnels abondent dans le sens du meneur de jeu du PSG.

La commission de discipline a pour sa part mis le dossier en instruction. Et cette nouvelle affaire Neymar/Sakai pourrait prendre le même chemin…

Un 3e brésilien annoncé à l’OM (après Henrique et Paulo)

Selon UOL Esporte, l’Olympique de Marseille serait en pôle position pour récupérer un autre joueur brésilien.

Et si l’OM bouclait son mercato estival avec deux recrues brésiliennes ? C’est en tout cas la tendance du moment. D’ici les prochaines heures, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud devrait officialiser la venue de Luis Henrique, le jeune prometteur (18 ans) ailier droit de Botafogo. L’opération avoisinerait les 10 M€. Dernièrement, Marcos Paulo (19 ans, Fluminense) était annoncé comme potentiel renfort auprès de la troupe d’AVB. Et ce mardi, UOL Esporte annonce que l’OM serait en pôle position pour accueillir un autre Brésilien !

Un pur avant-centre cette fois-ci pour l’OM !

D’après le média local, la direction marseillaise souhaiterait récupérer Kaio Jorge. Âgé seulement de 18 ans, ce pur avant-centre évolue à Santos. Champion du monde des moins de 17 ans en 2019 avec le Brésil (5 buts, dont un en finale), le joueur est très surveillé en Europe. La Juventus, le Real Madrid ou encore l’Inter lorgnent sur lui. Sous contrat jusqu’en 2022 avec son club, Kaio Jorge dispose d’une clause libératoire de 50 M€.

Cependant, dans le rouge financièrement parlant, le vice champion du Brésil pourrait le céder en cas d’offres satisfaisantes de l’OM. À noter, pour des raisons administratives au Brésil, le club ne pourra plus négocier transfert à partir du 1er octobre et ce jusqu’à l’année prochaine. Il ne reste donc plus que neuf jours aux dirigeants olympiens pour formuler une offre.

Un blocage pour la 4e recrue ?

La 4e recrue du mercato estival de l’OM doit arriver cette semaine. Le jeune brésilien Luis Henrique devait prendre l’avion lundi. Il devrait avoir du retard…

Dimanche après le match nul 1-1 arraché par l’OM face au PSG, André Villas-Boas a annoncé l’arrivée d’un jeune attaquant : « C’est un petit joueur de 18, 19 ans qui va arriver. Il peut jouer dans les trois positions en attaque. Ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite comme vous dites souvent. J’espère qu’il va arriver avec un bon état d’esprit et qu’il va nous aider cette saison. ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui… On attend les choses médicales pour confirmer le deal. Il prendra l’avion demain soir (lundi). »

Botafogo bloque le départ d’Henrique ?

Depuis le nom de Luis Henrique est sorti et le joueur devrait bien débarquer à Marseille cette semaine. Cependant, l’ailier de 18 ans n’a pas pris le vol de lundi soir car le club de Botafogo (qui détient 40% des droits du joueurs) n’aurait pas encore validé son transfert. Le président de Botafogo ayant été plus nuancé : « il y a 38 autres propositions et rien de concret avec l’OM » dans des propos relayés par L’Équipe. Malgré tout, l’OM serait optimiste concernant la conclusion de ce dossier, qui devrait avoir un coût global de 10M€ à répartir entre les deux clubs, les agents du joueurs et le joueur lui-même…